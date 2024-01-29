Samsung ранее удаляла эту функцию, что вызвало недовольство некоторых пользователей.

С тех пор, как Samsung начала выпускать безрамочные смартфоны, она предлагала экранные кнопки и собственные системы навигации на основе жестов. Позже компания добавила систему навигации на основе жестов от Google. Но последнее обновление программного обеспечения One UI 6.1 привело к удалению этой функции на Galaxy S24, вызвав негодование некоторых пользователей. Однако есть и хорошие новости – компания возвращает эту функцию.

реклама

После того, как некоторые пользователи попросили Samsung вернуть экранную систему навигации на основе жестов, компания пошла им на встречу. В рамках обновления приложения NavStar, которое является модулем пакета Good Lock, будет добавлена возможность вернуть систему навигации жестов Samsung на устройствах с One UI 6.1. Пока официальной даты выхода обновления не объявлено.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Похоже, что Samsung уже не хочет включать в основной пользовательский интерфейс One UI ее систему навигации жестов, и решила перенести ее в NavStar приложение из пакета Good Lock. Итак, если у кого-то будет желание использовать старую систему навигации Samsung на основе жестов, ему придется установить приложение Good Lock и NavStar из Galaxy Store.