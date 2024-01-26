Epic Games планирует возвращение своей популярной игры Fortnite.

Компания Apple объявила о значительных изменениях в распространении приложений в своем App Store для Европейского союза. Теперь операционная система iOS будет открыта для альтернативных магазинов приложений. Это важное изменение, хотя оно в настоящее время ограничено только 27 государствами-членами ЕС. Epic Games уже готовится вернуть свою популярную игру Fortnite.

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Компания Epic Games объявила о планах представить свой собственный магазин Epic Games Store для iOS позднее в этом году. В этом магазине будет доступна популярная игра в жанре Battle Royale. Пока не названа официальная дата запуска магазина игр Epic Games на iOS.

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Это важная новость, учитывая историю отношений между Apple и Epic Games, а также то, что Fortnite была удалена из App Store в 2020 году из-за нарушения политики магазина приложений, которая позволяла пользователям обходить платежную систему Apple. Однако одной из потенциальных преград для нового магазина Epic Games Store на iOS является необходимость получения одобрения от Apple, так как компания будет контролировать сторонние магазины приложений.



Новые изменения, основанные на законе ЕС о цифровых рынках (DMA), также позволят использовать приложения для потоковой трансляции игр на iOS. Это означает, что мы, скорее всего, увидим сервисы Xbox Cloud Gaming и NVIDIA GeForce NOW в iOS в течение этого года.