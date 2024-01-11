Honor и Porsche Design представили свой первый совместный продукт.

Компания Honor уже некоторое время конкурирует на рынке складных смартфонов с Magic V2. Теперь же компания представила Magic V2 RSR совместно с Porsche Design. Он оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Leading Version (3,36 ГГц). Смартфон имеет оперативную память объемом 16 ГБ и внутреннюю память объемом 1 ТБ.

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Дисплей имеет два экрана. Внутренний складной гибкий OLED-дисплей диагональю 7,92 дюйма с разрешением 2344 x 2156 пикселей и внешний OLED-экран диагональю 6,43 дюйма с разрешением 2376 x 1060 пикселей. Оба экрана поддерживают плотность 402 PPI и частоту обновления 120 Гц.

В смартфоне установлена основная камера на 50 МП (f/1,9, OIS), телеобъектив на 20 МП (f/2,4, OIS), сверхширокоугольная камера на 50 МП (f/2,0) и 16-мегапиксельная фронтальная камера (f/2,2). Кроме того, он оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 66 Вт.

Наружное стекло от Porsche Design имеет кристаллическое покрытие из нитрида кремния, повышающее устойчивость к царапинам и падениям. Смартфон также может похвастаться прочным стеклом Giant Rhinoceros Glass от Honor, в котором используется технология наномикрокристаллического стекла второго поколения, обеспечивающая повышенную плотность кристаллов на 50%, устойчивость к нагрузкам при хранении на 20% и общую устойчивость к падениям на 30%.

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Honor Magic V2 RSR Porsche Design в настоящее время доступен только в Китае. Версия объемом 16 ГБ + 1 ТБ стоит 15 999 юаней (2252$) и поступит в продажу 12 января.