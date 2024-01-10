Acer представила на CES 2024 обновленный Acer Nitro 17.

Acer представила свое последнее дополнение к серии Nitro на выставке CES 2024, продемонстрировав обновленный Acer Nitro 17 (AN17-72). В этом ноутбуке основное внимание уделяется улучшенной производительности и необходимым функциям для игр и многозадачности в дороге.

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Acer Nitro 17 оснащен новейшим процессором Intel Core 14-го поколения (вплоть до процессора Intel Core i7 14700HX) и графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 40-серии с технологией DLSS 3.5 для повышения производительности искусственного интеллекта. Наличие графического процессора для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX 4060 делает Nitro 17 привлекательным вариантом для пользователей, которым нужны недорогие, но мощные игровые возможности.

Устройство может похвастаться 17-дюймовым дисплеем QHD с частотой обновления 165 Гц и поддержкой NVIDIA Advanced Optimus, обеспечивающим захватывающий визуальный опыт для игр и просмотра мультимедиа. Тепловая конструкция ноутбука, включающая двойной вентилятор с четырьмя воздухозаборниками, четыре системы выхлопа и жидкий металл на процессоре, направлена на минимизацию дросселирования и обеспечение продолжительной производительности.

Что касается памяти и хранилища, Nitro 17 поддерживает до 32 ГБ памяти DDR5 5600 МГц и до 2 ТБ SSD-накопителя PCIe NVMe, обеспечивая плавность игр, потоковой передачи и работы.

Acer внедрила в Nitro 17 передовые системы охлаждения и функции связи с использованием искусственного интеллекта. Устройство также включает в себя программное обеспечение Acer NitroSense, предоставляющее пользователям контроль над различными аспектами ноутбука.

Коммуникационные функции были расширены благодаря Acer PurifiedVoice 2.0 с тремя микрофонами и DTS:X Ultra для четкой передачи голоса через динамики. Веб-камера HD использует решения Acer PurifiedView на базе искусственного интеллекта для улучшения качества изображения на экране.

Ключевым моментом является возможность подключения благодаря широкому набору портов, включая два USB типа C с Thunderbolt 4, HDMI 2.1 и устройство для чтения карт Micro SD. Кроме того, совместимость Killer DoubleShot Pro Ethernet E3100G и Wi-Fi 6E обеспечивает надежное и быстрое подключение. Примечательным дополнением является месячная подписка на Xbox Game Pass Ultimate, предоставляющая пользователям доступ к библиотеке игр для изучения.

Цены и доступность

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Acer Nitro 17 (AN17-72) поступит в продажу в Северной Америке в январе по цене 1249,99$ (около 114 тысяч рублей по текущему курсу).