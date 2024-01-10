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CES 2024: ASUS анонсирует ноутбуки ROG Strix Scar 16/18 и Strix G16/G18 на Core i9 14900HX
ASUS расширяет свою линейку игровых ноутбуков.

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Компания ASUS Republic of Gamers (ROG) расширяет линейку игровых ноутбуков, выпустив в этом году версии моделей Strix Scar 16, Strix Scar 18, Strix G16 и Strix G18.

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Изюминкой этой серии является Strix Scar 18, первый 18-дюймовый ноутбук от ROG, оснащенный инновационным Mini-LED дисплеем ROG Nebula HDR. Этот дисплей может похвастаться более чем 2000 зонами затемнения, пиковой яркостью 1100 нит и разрешением 2,5K с частотой обновления 240 Гц, что обеспечивает яркие и захватывающие впечатления от игр.

Все модели семейства Strix 2024 года оснащены новейшим процессором Intel Core i9 14900HX, 24-ядерным 32-поточным процессором, способным выполнять ресурсоемкие задачи и игры AAA.

Strix Scar 16 и Scar 18 оснащены графическим процессором для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX 4090 с максимальным TGP 175 Вт, а модели Strix G16 и G18 оснащены графическим процессором для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX 4080. Эти графические процессоры обеспечивают невероятную производительность рендеринга и поддерживают такие инструменты искусственного интеллекта, как суперразрешение DLSS и генерацию кадров.

В ноутбуках приоритет отдается эффективному охлаждению благодаря технологии Tri-Fan и жидкому металлу Conductonaut Extreme, нанесенному как на процессор, так и на графический процессор. Эта усовершенствованная система охлаждения позволяет ноутбукам поддерживать максимальную производительность в течение длительного периода использования.

Что касается памяти и хранилища, семейство Strix поддерживает до 64 ГБ памяти DDR5 и до 4 ТБ памяти PCIe Gen4 x4, что удовлетворяет потребности геймеров и авторов, которым требуется высокоскоростная многозадачность и достаточно места для хранения.

Дизайн ноутбуков также был обновлен: в нем появились яркие акценты ROG и эстетика киберпанка. Они предлагают различные варианты подключения, включая порты Thunderbolt 4, USB 3.2 2-го поколения, HDMI 2.1 и комбинированный аудиоразъем 3,5 мм, а также поддержку WiFi 6E и Bluetooth 5.3. Все эти ноутбуки питаются от аккумулятора емкостью 90 Втч и работают под управлением Windows 11 Pro.

Модели ASUS ROG Strix Scar G16 и G18 хотя и похожи по характеристикам на Scar 16 и 18, они отличаются весом и размером экрана: G16 оснащен 16-дюймовым дисплеем, а G18 — 18-дюймовым.

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Обе модели имеют разрешение 2560×1600, частоту обновления 240 Гц, время отклика GtG 3 мс и охватывают 100% цветовой гаммы DCI-P3, что делает их привлекательными как для геймеров, так и для создателей контента. Каждый из ноутбуков в линейке оснащен поддержкой Dolby Vision и Dolby Atmos, а также клавиатурой Chiclet с подсветкой и RGB-подсветкой каждой клавиши с Aura Sync.

#asus #ноутбуки #rog #strix #игровые
Источник: gizmochina.com
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