Apple официально объявила дату продаж своей гарнитуры смешанной реальности.

Компания Apple неоднократно заявляла, что Apple Vision Pro станет доступен в начале 2024 года, но не объявляла точную дату. Теперь Apple наконец подтвердила, когда ее гарнитура смешанной реальности станет доступной. Apple Vision Pro поступит в продажу 2 февраля. Предварительные заказы начнутся 19 января.

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Apple Vision Pro станет доступным только в Соединенных Штатах при запуске, с целью представить его в большем количестве стран позже в этом году.

Продажи будут осуществляться через веб-сайт Apple, а также в ограниченном количестве магазинов Apple Store по всей стране.

Цена Apple Vision Pro известна уже довольно давно и остается на уровне $3499 (около 320 тысяч рублей по текущему курсу) без учета дополнительных аксессуаров.

Apple Vision Pro поставляется с ремешком Solo Knit Band и ремешком Dual Loop Band, что дает пользователям два варианта подгонки, которые им подходят лучше всего. Комплект Apple Vision Pro будет включать в себя также две легкие уплотнительные подушки, крышку Apple Vision Pro для передней части устройства, ткань для полировки, аккумулятор, зарядный кабель USB-C и адаптер питания USB-C.

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