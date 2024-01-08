Компания представит новые модели видеокарт на выставке CES 2024.

Компания Acer, обычно известная своими игровыми ноутбуками, расширяет свое игровое портфолио новыми видеокартами серий BiFrost и Nitro.

Конкуренция на рынке видеокарт растет с каждым днем. Многие производители, в том числе Asus, MSI, Gigabyte, Sapphire и Zotac, конкурируют на рынке, используя графические чипы, разработанные Nvidia и AMD. Теперь Acer представит свои новые видеокарты Predator BiFrost AMD Radeon RX 7800 XT OC, Nitro AMD Radeon RX 7800 XT OC, Acer Nitro AMD Radeon RX 7700 XT OC и AMD Radeon RX 7600 XT OC.

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Acer Predator BiFrost AMD Radeon RX 7800 XT OC — мощная видеокарта, созданная исключительно для игр. Она оснащена 60 унифицированными вычислительными блоками AMD RDNA 3, обеспечивающими плавную работу как при разрешении 1440p, так и при разрешении 4K. Память GDDR6 объемом 16 ГБ и впечатляющая пропускная способность 624 Гбит/с, а также вентиляторы Predator FrostBlade 3.0 обеспечивают быструю обработку и потрясающее изображение. Система охлаждения с тремя вентиляторами Predator FrostBlade 3.0 и испарительной камерой эффективно справляется с теплом, позволяя геймерам максимально использовать возможности карты. Она также предлагает отличные возможности подключения благодаря HDMI 2.1 и трем портам DisplayPort 2.1.

Acer Nitro AMD Radeon RX 7800 XT OC создана для того, чтобы предоставить геймерам выдающиеся визуальные впечатления. Эта карта оснащена 16 ГБ памяти GDDR6 и высокоскоростной пропускной способностью памяти до 624 Гбит/с, что обеспечивает исключительную производительность. Двойные вентиляторы Nitro FrostBlade и система с двойными шарикоподшипниками работают вместе, улучшая воздушный поток и эффективно отводя тепло. Несмотря на высокую производительность, конструкция с 2,5 слотами и компактные размеры 279 x 129,62 x 50,42 мм обеспечивают экономию пространства без ущерба для производительности. Кроме того, порты HDMI 2.1 и три порта DisplayPort 2.1 расширяют возможности подключения.

Acer Nitro AMD Radeon RX 7700 XT OC создана для того, чтобы полностью погрузить геймеров в захватывающую дух графику современных игр. Эта карта с обновленными вычислительными блоками AMD RDNA 3 и впечатляющей тактовой частотой до 2599 МГц создана для интенсивных игровых сессий. Она оснащена 12 ГБ памяти GDDR6 и пропускной способностью до 432 Гбит/с, что обеспечивает огромную мощность для геймеров, которым нужна исключительная производительность. Система охлаждения, оснащенная двумя вентиляторами Nitro FrostBlade, эффективно рассеивает тепло, а конструкция с 2,5 слотами позволяет максимально эффективно использовать пространство.

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Acer Nitro AMD Radeon RX 7600 XT OC — это компактная, но мощная видеокарта, созданная для надежной игровой производительности. Благодаря 16 ГБ памяти GDDR6 и впечатляющей пропускной способности 288 Гбит/с, эта карта обеспечивает превосходную скорость отклика и конкурентное преимущество в играх. Его передовая технология охлаждения, включая два вентилятора Nitro FrostBlade и усиленное медное основание, эффективно рассеивает тепло и обеспечивает первоклассную производительность. Несмотря на свою мощность, компактные размеры (268 x 111,2 x 40,1 мм) и форм-фактор с 2,5 слотами делают его идеальным выбором для геймеров, заботящихся о пространстве. Она оснащена портами HDMI 2.1 и тремя портами DisplayPort 2.1, обеспечивающими универсальные возможности подключения.