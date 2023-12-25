Ноутбуки будут оснащены передовыми технологиями искусственного интеллекта.

Компания LG представила новейшую серию ноутбуков LG Gram Pro, оснащенных передовыми технологиями искусственного интеллекта. Серия включает в себя две модели - стандартную версию и универсальную LG Gram Pro 360, призванную предоставить пользователям широкий выбор возможностей.

Ноутбуки LG Gram Pro 360 оснащены процессорами Intel Core Ultra 7, объединенными с выделенным блоком нейронной обработки AI-Boost. Такая интеграция позволяет ноутбуку выполнять автономные операции искусственного интеллекта, не требуя подключения к сети, что повышает общую функциональность устройства.

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Примечательной особенностью серии является появление функции AI Gram Link, обеспечивающей беспрепятственный обмен файлами с 10 устройствами на базе Android и iOS. Кроме того, пользователи могут управлять мобильными телефонами и планшетами с помощью клавиатуры и мыши ноутбука, что повышает удобство и расширяет возможности подключения.

Что касается графики, то ноутбук оснащён видеокартой Nvidia RTX 3050 с 4 ГБ видеопамяти GDDR6. Как сообщается, благодаря сотрудничеству с программой генерации изображений на основе искусственного интеллекта карта способна создавать 5 изображений в секунду. Серия может похвастаться дисплеем с разрешением WQXGA+ (2880 x 1800) и максимальной частотой обновления 144 Гц.

16-дюймовая версия со встроенной видеокартой RTX 3050 сохраняет тонкий профиль при толщине 12,4 мм, что на 21 % меньше, чем у предшественника. При весе всего 1,19 кг он сочетает легкий дизайн с такими практичными функциями, как двойные вентиляторы и увеличенная на 58 % площадь тепловых трубок.

LG Gram Pro 360, вариант 2-в-1, разделяет философию легкого дизайна, его толщина составляет 12,4 мм, а вес - 1,39 кг. Он оснащен сенсорным экраном и включает в себя специальный стилус с поддержкой беспроводной зарядки для большего удобства пользователя.

Цены и доступность

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Цены на серию LG Gram Pro зависят от размера экрана, видеокарты и объема памяти. Стандартный LG Gram Pro стоит от $1 958 до $2 574, а LG Gram Pro 360 - от $2 112 до $2 459.