Основная камера будет оснащена сенсором Sony LYT900.

Xiaomi 14 / Xiaomi 14 Pro

23 декабря блогер Digital Chat Station из Kuai Technology News сообщил, что Xiaomi 14 Ultra имеет четыре 50-мегапиксельные камеры: основная 50-мегапиксельная камера, 50-мегапиксельная сверхширокоугольная, телеобъектив с увеличением 3,2x и телеобъектив с 5-кратным увеличением.

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Основная камера оснащена сенсором Sony LYT900, который представляет собой обновленную версию IMX989 с увеличенной до 1 дюйма базой, что делает его самой мощной основной 1-дюймовой камерой Sony.

Самым главным усовершенствованием этого сенсора является то, что технологический процесс был усовершенствован с 40 нм для IMX989 до 22 нм, что, несомненно, приведет к улучшению энергоэффективности, а также позволит эффективно снизить тепловыделение и энергопотребление сенсора во время работы.

Благодаря снижению энергопотребления Sony LYT900 получит более широкий динамический диапазон, а производительность при съемке видео, фотографий и других различных сцен будет значительно улучшена.

Что касается экрана, то Xiaomi 14 Ultra имеет изогнутую по всей глубине экрана форму с прямыми краями по центру, что соответствует дизайну Xiaomi 14 Pro.

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Xiaomi 14 Ultra будет оснащен мобильной платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Это будет главный флагман Xiaomi 2024 года. Новый продукт будет представлен после Весеннего фестиваля.