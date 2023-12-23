Компания опубликовала живые фотографии предстоящего IQOO Neo 9 в уникальном дизайне.

Презентация iQOO Neo 9 ожидается 27 декабря, и сама компания опубликовала на Weibo тизер, на котором показывает смартфон с разных сторон и демонстрирует довольно уникальный дизайн.

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В сообщении говорится, что iQOO Neo 9 имеет двухцветный дизайн из двух материалов. Первый вариант включает отделку из матового стекла, соединенную с искусственной кожей. Второй вариант состоит из обычного стекла с покрытием soft-touch, а третий, черный, выполнен из флюоритового AG-стекла, на котором не остаются отпечатки пальцев. Оно также гладкое на ощупь.

Говоря о Neo 9 Pro, смартфон уже протестировали в Geekbench и показали чипсет Dimensity 9300 в действии.

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Результаты Neo 9 Pro соответствуют другим устройствам на базе Dimensity 9300, набирая более 2200 баллов в одноядерном сценарии и более 7500 баллов в многоядерном.