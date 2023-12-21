Появились рендеры Moto G 5G (2024). Смартфон сохранит дизайн своего предшественника.

Ожидается, что Moto G 5G (2024) будет выпущен в ближайшее время как преемник Moto G 5G (2023), и уже сейчас мы можем впервые взглянуть на дизайн смартфона, о котором ходят слухи, благодаря новому набору рендеров, опубликованных OnLeaks в сотрудничестве с MySmartPrice.

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Moto G 5G (2024) сохранит дизайн, схожий с предшественником: 6,5-дюймовый IPS LCD-дисплей спереди и двойные камеры сзади. Телефон также сохранит вырез для перфорации спереди, и мы можем предположить, что он будет оснащен боковым сканером отпечатков пальцев, встроенным в кнопку питания.

Однако между этими двумя устройствами есть одно заметное различие. Хотя и Moto G 5G (2023), и Moto G 5G (2024) оснащены двойной камерой с продолговатой светодиодной вспышкой на боковой стороне, последняя имеет более современный вид. В прошлогодней модели остров камеры был прямоугольным с закругленными углами. С другой стороны, в Moto G 5G (2024) он как бы сливается с задней панелью и краями с едва заметным изгибом.

Никаких технических характеристик мы не получили, зато подтвердили наличие 3,5-мм аудиоразъема, порта USB-C и решетки динамика в нижней части. Заявленные размеры Moto G 5G (2024) составляют 164,4 x 74,9 x 8,2 мм.

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