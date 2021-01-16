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Сегодня на выставке CES 2021 компания SenseGlove, ведущий разработчик перчаток с силовой и тактильной обратной связью, объявила о запуске SenseGlove Nova, новой версии тактильных перчаток с силовой обратной связью, разработанных специально для профессиональных тренировок в виртуальной реальности.

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SenseGlove Nova отличается обновленным гибким форм-фактором в сочетании с беспрецедентными тактильными технологиями и плавным отслеживанием рук, что позволяет пользователям ощущать формы, текстуры, жесткость, удары и сопротивление в виртуальной реальности легче, чем когда-либо прежде. Уровень юзабилити SenseGlove Nova и технология сенсорного управления помогут улучшить все виды программ обучения виртуальной реальности, такие как обучение работе с опасными материалами, выполнение сложных задач с использованием различных инструментов и объектов, обучение проектированию и тестированию физических прототипов.





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Тактильная обратная связь может стать следующим рубежом для погружения в виртуальную реальность, и новые перчатки SenseGlove Nova VR делают твердый шаг в этом направлении, приближая нас, как никогда, к реалистичным симуляциям и полностью сенсорной виртуальной реальности.

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Эти носимые контроллеры предлагают сенсорное управление, которого вы не получите со стандартными контроллерами гарнитуры VR, такими как контроллеры Knuckle, используемые с Valve Index.

SenseGlove сообщает нам, что благодаря системе отслеживания каждого пальца Nova вы получаете «беспрецедентные 24 степени свободы и отслеживания», что намного превышает шесть степеней свободы Oculus Quest 2. Это позволяет вам «ощущать столкновения, текстуры и нажатия кнопок, где они случаются - на кончиках ваших пальцев или ладони».

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Запатентованная технология обратной связи по усилию SenseGlove обеспечивает реалистичное взаимодействие. За основу экзоскелета SenseGlove взята система сухожилий человека. Прикладывая сопротивление через магнитные фрикционные тормоза, SenseGlove имитирует ощущение плотности и размера объекта.

Перчатки SenseGlove Nova стоят немалые деньги, около 5000 долларов за пару, хотя нам говорят, что в ближайшие годы будущие модели станут меньше, дешевле и популярнее.

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Текущая версия SenseGlove (DK1) используется для исследований в области виртуальной реальности и находится на рынке с 2018 года. С тех пор ее приобрели и применяют более 100 корпораций и организаций, включая Volkswagen, Airbus, Scania, Honda, Procter & Gamble, Siemens, Кембриджский университет и Общество Фраунгофера

Тактильная обратная связь стала горячей темой в последние месяцы, особенно в мире игр. В новом контроллере DualSense PS5 используются тактильные триггеры для точного контроля натяжения. Технология задействована в таких играх для PS5, как Astro’s Playroom, которые фактически будут использоваться в качестве тестового стенда.

На данном этапе виртуальная игровая индустрия весьма сыра, но безусловно будущее игр тесно связано с виртуальной реальностью. Хотя, конечно, существует вероятность того, что достижения в области виртуальной реальности и игровых интерфейсов не будут в полной мере реализованы разработчиками.