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Испанская компания Slimbook, ориентированная на Linux, представила новый мощный игровой ноутбук, на котором установлено одно из самых популярных аппаратных средств на сегодняшний день.

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Этот ноутбук, получивший название Slimbook Titan, оснащен процессором AMD Ryzen 7 5800H и NVIDIA GeForce RTX 3070, оба из которых могут похвастаться впечатляющим улучшением производительности по сравнению с конкурентами.

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Как и следовало ожидать, ноутбук стоит недешево и доступен по сниженной цене предварительного заказа в размере 1599 евро. Ноутбук поставляется с Ubuntu, хотя вы можете получить его с Windows 10 за дополнительную плату.

Мощные характеристики

Восьмиядерный процессор AMD, поддерживающий разгон до 4,4 ГГц, вместе с новейшим графическим процессором Nvidia с памятью 8 ГБ делают Slimbook Titan одним из самых быстрых игровых ноутбуков на рынке.

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Ноутбук оснащен 15,6-дюймовым дисплеем 2K IPS с частотой обновления 165 Гц и обычным набором портов, включая три USB 3.0, один USB Type-C, HDMI и Ethernet.

Базовая модель оснащена 16 ГБ оперативной памяти 3200 МГц, которую можно увеличить до 32 ГБ или 64 ГБ. Точно так же ноутбук поставляется с твердотельным накопителем NVMe емкостью 500 ГБ, но предлагает множество вариантов хранения NVMe до 4 ТБ, а также дополнительный массив RAID за дополнительную плату.

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В дополнение к впечатляющим характеристикам ноутбук имеет черный алюминиевый корпус и оснащен оптико-механической клавиатурой с подсветкой и RGB-подсветкой для каждой клавиши. Он также оснащен инфракрасной камерой для распознавания лиц, которая работает в Linux и весит 2,2 кг или около 4,8 фунта.

Slimbook в настоящее время принимает предварительные заказы на ноутбук, но поставки начнутся только в мае этого года.

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Компания SLIMBOOK была основана в 2015 году с идеей стать лучшим брендом на компьютерном рынке с GNU / Linux.