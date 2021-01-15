25% налог Трампа на видеокарты - новая причина роста цен
Если дефицит еще не разрушил рынок видеокарт, то новые тарифы обязательно сделают это. Администрация Трампа ввела налог в размере 25% на видеокарты, производимые в Китае, так что ситуация только усугубляется. Asus была первым производителем, продемонстрировавшим повышение цен на видеокарты, и, согласно недавнему отчету The Verge, EVGA и Zotac также повысили цены на свои соответствующие продукты GeForce RTX 30-й серии (Ampere).
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EVGA, например, уже проинформировала клиентов о повышении на веб-сайте своего бренда. Новые цены вступили в силу с 11 января.
Цены на EVGA GeForce RTX 30-ой серии
GeForce RTX 3090 и RTX 3080 показали прирост до 4,6% и 9,6% соответственно. В случае EVGA больше всего от тарифов пострадала GeForce RTX 3070. Цена на GeForce RTX 3070 выросла на 13,2%. Вполне вероятно будет аналогичный или, возможно, даже больший рост цен на RTX 3060 Ti и будущие карты RTX 3060.
Цены на Zotac GeForce RTX 30-ой серии
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В отличие от EVGA, тарифы оказывают большее влияние на Zotac. Видеокарты бренда GeForce RTX 3090 показали скачок цен до 22,6%. Что касается GeForce RTX 3080 и RTX 3070, то видеокарты теперь стоят на 13% и 20,7% дороже соответственно. Даже недавно анонсированная GeForce RTX 3060 Ti продается на 20,5% больше, чем месяц назад. Можно предположить, что более крупные поставщики имеют больше возможностей для поглощения тарифа, поэтому это не так сильно отразится на ценах их продуктов. Однако более мелкие производители могут не иметь такой свободы действий.
Все это выглядит как еще больше соли на ранах и без того ограниченных поставок графических процессоров и повышенных цен, и мы, вероятно, увидим рост цен на видеокарты, использующие графические процессоры AMD. На собственные карты Nvidia Founders Edition пока еще не было официального повышения цен, хотя на их коробках стоит маркировка "Сделано в Китае".
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Возможно, это новые реалии и в ближайшие несколько лет мы не увидим падения цен на видеокарты.
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