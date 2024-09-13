Сведения о регистрации материнских плат с чипсетом Z890 от обоих производителей появились в базе данных Евразийской экономической комисии (ЕЭК).

Анонс новых процессоров от Intel с архитектурой Arrow Lake всё ближе, и вместе с ними выйдут новые материнские платы с чипсетами Z890 для сокета LGA 1851. В связи с этим производители материнских плат уже начали регистрировать свои материнские платы в базе данных регуляторов для того, чтобы начать их продажи без задержек. ASUS зарегистрировала 29 материнских плат. Указано, что они будут анонсированы 10 октября, а в продажу выйдут уже 24 октября.

GIGABYTE же зарегистрировала меньше материнских плат - всего 18. Кроме стандартных плат и плат AORUS, в список входят три материнские платы с индексом AI TOP в названии. Чем такие платы будут отличаться от обычных, пока неизвестно. Возможно, у них будет больше возможностей по работе с искусственным интеллектом.