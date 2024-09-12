А всё из-за дефицита Intel Core i9 14900K.





После недавнего скандала с процессорами Raptor Lake многие пользователи решили воспользоваться программой по замене своих деградировавших процессоров на новые. Однако, согласно данным издания HKEPC, в Гонконге с этим начались проблемы. У местного крупного дистрибьютора Synnex закончились процессоры для замены. Поэтому вместо замены компания предложила возврат денег в размере 4200 Гонконгских Долларов (примерно 49 400 рублей).

Скорее всего, дефицит связан с тем, что у самой Intel заканчиваются процессоры для замены. Хотя отметим, что для многих пользователей предложение может стать интересным, так как они смогут сменить платформу за счёт возврата. Новой платформой может стать как грядущая LGA 1851 с процессорами Arrow Lake, так и решения с сокетом AM5 и процессорами Ryzen 9000 от AMD.