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На днях Илон Маск заявил о создании новой компании под названием xAI. А в своем акаунте, а Twitter, он написал по этому поводу фразу «Объявляю о создании xAI для понимания реальности». Зачем противнику ИИ делать компанию для понимания этого ИИ. Давайте поразмышляем.
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Предыстория
В марте 2023 более 1000 IT специалисты потребовали от лабораторий занимающиеся ИИ приостановить обучение нейросетей с целью создания неких протоколов безопасности. Под этим понималось создания новых регулирующих органов, специализирующихся на вопросах ИИ, а также системы контроля обеспечения безопасности новых систем на государственном уровне. Одним из ярких личностей кто поддерживал и продвигал эту идею и есть Илон Маск, есть и другие фамилии, но в СМИ сейчас нет достоверной информации кто подписал это письмо, а кто нет.
Нейросети уже в работе
Создатель компании Microsoft Билл Гейтс выпустил не одну статью, где говорил, что компания опоздала к приходу интернета. А с приходом ИИ думаете кто-то хочет остаются за бортом? Уже сей час большие корпорации доверяют работу нейросети, а не человеку:
- Volkswagen заменил целое маркетинговое агентство на искусственный интеллект
- Levi’s заменила живых моделей. Нейросеть создает виртуальных людей
- Netflix использует ИИ при создании сериалов
- Cosmopolitan для своих журналов генерирует обложки и фото с помощью DALL-E
- Apple озвучивает аудиокниги с помощью сгенерированного голоса
- Dominos Pizza повысила кликабельность рассылки с помощью ИИ-контента
- Беспилотные автомобили Google, Uber, Яндекс ИИ отвечает за распознавание окружающих объектов
Возможный итог
Как говорят история повторяется, так возможно и сейчас, Маск видя перспективы нейросетей хочет приостановить ее развитие, а тем временем переманить часть специалистов из других компаний к себе, как уже не раз было.
Согласны с моими размышлениями или нет напиши в комментариях.