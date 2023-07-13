Противоречивые действия со стороны Илона Маска, почему сторонник контроля над ИИ создает компанию связанную с нейросетями.

На днях Илон Маск заявил о создании новой компании под названием xAI. А в своем акаунте, а Twitter, он написал по этому поводу фразу «Объявляю о создании xAI для понимания реальности». Зачем противнику ИИ делать компанию для понимания этого ИИ. Давайте поразмышляем.





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Предыстория

В марте 2023 более 1000 IT специалисты потребовали от лабораторий занимающиеся ИИ приостановить обучение нейросетей с целью создания неких протоколов безопасности. Под этим понималось создания новых регулирующих органов, специализирующихся на вопросах ИИ, а также системы контроля обеспечения безопасности новых систем на государственном уровне. Одним из ярких личностей кто поддерживал и продвигал эту идею и есть Илон Маск, есть и другие фамилии, но в СМИ сейчас нет достоверной информации кто подписал это письмо, а кто нет.

Нейросети уже в работе

Создатель компании Microsoft Билл Гейтс выпустил не одну статью, где говорил, что компания опоздала к приходу интернета. А с приходом ИИ думаете кто-то хочет остаются за бортом? Уже сей час большие корпорации доверяют работу нейросети, а не человеку:

- Volkswagen заменил целое маркетинговое агентство на искусственный интеллект

- Levi’s заменила живых моделей. Нейросеть создает виртуальных людей

- Netflix использует ИИ при создании сериалов

- Cosmopolitan для своих журналов генерирует обложки и фото с помощью DALL-E

- Apple озвучивает аудиокниги с помощью сгенерированного голоса

- Dominos Pizza повысила кликабельность рассылки с помощью ИИ-контента

- Беспилотные автомобили Google, Uber, Яндекс ИИ отвечает за распознавание окружающих объектов

Возможный итог

Как говорят история повторяется, так возможно и сейчас, Маск видя перспективы нейросетей хочет приостановить ее развитие, а тем временем переманить часть специалистов из других компаний к себе, как уже не раз было.

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Согласны с моими размышлениями или нет напиши в комментариях.