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Buldakov_V За пост начислено вознаграждение
5G в России - проблемы, реалии и возможный выход из сложившегося положения
Каковы проблемы при развертывании сетей 5G в России и какой подход спасет ситуацию.
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В конце июня на одном из заседаний правительства, посвященном стратегии развития связи в РФ до 2035 года Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, было предложено решение внедрения технологии 5G на территории РФ. Это спорный вопрос в виде еще концепции обсуждался с 2019 года как всеми операторами связи, так и Минцифры.

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Зачем нам 5G?

         Все мы видели голливудские фильмы, где герои разговаривают по огромным телефонам без проводов, так вот это телефоны 1G, это практически радиостанции. При переходе на 2G стало возможной передача SMS. При 3G возрастает скорость передачи информации до 2 Мбит/с. При 4G или LTE (LonG Term Evolution) уже возможны передача информации в виде звонков и видеозвонков в мессенджерах. Эволюция сотовой связи нам показывает, что важна плотность передаваемых пакетов и частота, на которой транслируется сигнал. Что нам даст 5G? Скорость и доступность к интернет-вещам:

 - беспилотные авто и летательные средства только и ждут, когда же будет 5G

- камеры контроля в городах

- уменьшение энергопотребления техническими средствами в разы

А сколько моментов, связанных с бизнесом, здесь и не пересчитать.

План развития

Минцифры предложило создать единого оператора 5G с государственным контролем и выделить ему три диапазона частот:

- 694–790 МГц используется в аналоговом телевещании

- 3,4–3,8 ГГц стандартный по всему миру

- 4,8–4,99 ГГц считается приоритетным у Минцифры

Проблема развития 5G на этих частотах вызывает ряд сомнений. Во-первых, после начала СВО у нас дефицит телекоммуникационного оборудования. Во-вторых, частота 3,4–3,8 ГГц — это стандарт развития Европы и Америки и на этой частоте сидят наши военные. В Азии 5G развернута на частоте 4,8–4,99 ГГц.

Для устранения дефицита в телекоммуникационном оборудовании заключили контракт с Ростехом, который в 2024 году собирается выпускать оборудования для 5G сетей. С частотами, занятыми военными, будет применен режим совместимости: провайдер, контролирующий частоты 5G, будет осуществлять коммутацию канала связи. Как поступят с частотами 5G от Азии, пока не совсем понятно. Зачем Ростеху строить оборудование на столь большое количество частот, конечно как вариант можно закупать оборудование у того же Huawei.

5G в наши дни

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В ДВА раза подешевел Xiaomi 12
65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр
Круто подешевел iPhone 14 Plus
85" TV Samsung подешевел на треть в рублях
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Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр
65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

В настоящее время у нас уже есть некие локальные места как в обеих столицах, так и в крупных городах нашей страны, где функционирует 5G. Но это крупицы по сравнению с западными странами. Первое место по вышкам 5G делят Китай и США, Германия на втором. В Европе уже рассматривают серьёзные переходы на 6G, а мы так и не перешли на 5G. А может быть Россия перескочит сразу на 6G? Как вы думаете? Пишите в комментариях.

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