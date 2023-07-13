На выставке «Иннопром» показали новый электропоезд «Ласточка» собранный из отечественных компонентов.

На Промышленной выставке "Иннопром", которая проходит в Екатеринбурге, был представлен опытный образец российского скоростного электропоезда "Ласточка". Этот прототип поезда состоит на 99,9% из отечественных компонентов и является ярким примером достижений российской техники.

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Посетители выставки имели возможность оценить новейшие разработки в области железнодорожного транспорта и увидеть в действии новую "Ласточку". Этот электропоезд, серии ЭС104, представляет собой современное техническое решение, которое сочетает в себе высокую производительность, комфорт и безопасность.

Основными преимуществами новой "Ласточки" являются высокая скорость и комфортность. Электропоезд сертифицирован на скорость до 160 км/ч, однако его конструктивные особенности позволяют достигать скорости до 200 км/ч. Это дает возможность сократить время в пути и обеспечить более эффективное использование железнодорожной инфраструктуры.

Кроме того, внешний вид и интерьер новой "Ласточки" были разработаны с учетом современных требований и предпочтений пассажиров. Элегантный дизайн, удобные сидения с USB-разъемами и система микроклимата создают комфортную атмосферу для путешествия.

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Проект "Ласточка" — это не только достижение отечественной инженерной мысли, но и шаг вперед в развитии российской железнодорожной системы. Новая модель электропоезда предлагает современные технологии, надежность и конкурентоспособность на мировом рынке. Это важный шаг в совершенствовании железнодорожного транспорта и повышении уровня обслуживания пассажиров в России.