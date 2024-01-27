В этом году Россия планирует охватить большинство регионов сетями 5G. Коммерческие запуски уже начались, и к концу 2025 года ожидается 46 миллионов подключений. Внедрение 5G обещает улучшить связь, поддержать цифровую экономику и стимулировать инновации.

В текущем году планируется обеспечить покрытие большей части регионов России сетями 5G. По информации Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, до 1 марта 2024 года будет разработан план реализации стратегии развития отрасли связи до 2030 года. В рамках этой стратегии предусматривается обеспечение доступа к сетям 5G в регионах, где проживает 60% населения России.

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Несмотря на то, что в некоторых регионах уже начались коммерческие запуски сетей 5G, в других регионах пока еще нет возможности воспользоваться этой технологией. Однако, по данным, к концу 2025 года количество подключений к сетям 5G в России достигнет 46 миллионов, что составит около 20% от общего числа подключений.

Отключение мобильного интернета в ночное время в некоторых регионах России проводится в связи с внедрением 5G. Технические работы по перенастройке радиочастотного спектра передающего оборудования приводят к отключению мобильного интернета в стандарте LTE. В ночное время в нескольких регионах, включая Псковскую область, Кострому, Кировскую область, Карелию, Архангельскую область и другие. Сотовые операторы в это время не смогут предоставлять мобильный интернет в стандарте LTE и будут использовать технологию 3G (третье поколение, стандарт UMTS), который уже устарел и на некоторых территориях может вызвать сбои.

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Внедрение сетей 5G в России ускорит развитие цифровой экономики, повысит качество и скорость связи, обеспечит широкий доступ к Интернету и новым технологиям. Это улучшит качество жизни людей, повысит эффективность бизнеса и государственных органов, ускорит развитие инноваций и новых технологий в России.