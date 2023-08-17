Поддержка HD-видео тоже вскоре будет добавлена.

WhatsApp получит обновление, которое позволит пользователям обмениваться фотографиями высокой четкости через приложение для обмена сообщениями. Об этом сообщил генеральный директор Meta* Марк Цукерберг на своем канале в Instagram* и в сообщении на Facebook*. Функция, позволяющая пользователям сохранять высокое разрешение фотографий, которыми они делятся с друзьями и близкими, ранее находилась в стадии бета-тестирования у отдельных пользователей.

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В начале лета пользователи заметили, что эта функция доступна в бета-версии WhatsApp для Android и в приложении TestFlight для iOS, что свидетельствует о скором запуске.

Чтобы получить доступ к новой функции, необходимо сначала обновить приложение до последней версии. После этого в верхней части экрана обмена фотографиями появится новая кнопка "HD", расположенная рядом с другими инструментами редактирования изображений, такими как поворот, добавление текста и стикеров к фотографии.

При нажатии на кнопку HD появляется новое всплывающее окно, в котором можно выбрать качество снимка. По умолчанию выбрано стандартное качество. По словам представителей WhatsApp, такой выбор был сделан для того, чтобы обмен фотографиями оставался быстрым и надежным. Однако теперь можно выбрать качество HD, чтобы сохранить фотографию в высоком разрешении.

После отправки фотографии получатель увидит снимок, в левом нижнем углу которого появится метка HD, предупреждающая о том, что вы поделились изображением более высокого качества. Все фотографии защищены с помощью сквозного шифрования WhatsApp.

По словам представителей компании, если вы получаете фотографию в условиях низкой пропускной способности канала связи, вы можете выбрать для каждого конкретного снимка, оставить ли стандартную версию или обновить ее до HD.

По словам компании, функция HD-фотографий начнет распространяться среди пользователей по всему миру в течение ближайших нескольких недель, а затем появится поддержка HD-видео.

* - организации запрещены на территории РФ и признаны экстремистскими.