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Безос предсказал банкротство Amazon
Ничто не вечно под луной, в том числе и такие гиганты, как Amazon.

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В 2021 г. Джефф Безос совершил ностальгическое путешествие по страницам памяти, поделившись газетной вырезкой 1999 г., в которой была опубликована статья, ставящая под сомнение жизнеспособность его компании. В заголовке смело утверждалось, что идея Amazon.com Inc. глупа и обречена на провал. Безос, проницательный бизнес-магнат, написал в Twitter: "Слушайте и будьте открыты, но не позволяйте никому говорить вам, кто вы есть". Это была лишь одна из многих историй, в которых нам рассказывали о том, как мы провалимся.

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Сегодня Amazon - одна из самых успешных компаний в мире, совершившая революцию в двух совершенно разных отраслях. Несмотря на процветающий успех Amazon и уверенные заверения Безоса в том, что он не обращает внимания на скептиков, он остается реалистом. Безос всегда придерживался прагматичной точки зрения и отказывался воспринимать Amazon как непобедимого гиганта. В 2018 году на общем собрании в Сиэтле один из сотрудников поинтересовался будущим Amazon, проведя параллели с недавними банкротствами крупных розничных сетей, таких как Sears.

"Я предсказываю, что однажды Amazon потерпит крах. Amazon обанкротится", — сказал Безос на встрече.

Он пояснил, что срок жизни крупных компаний обычно составляет 30 с лишним лет, а не 100 с лишним лет. Безос подчеркнул, что ключом к продлению долголетия Amazon является "одержимость клиентами" и избегание зацикленности на себе.

"Если мы начнем концентрироваться на себе, а не на наших клиентах, это будет началом конца", — сказал он. "Мы должны постараться оттянуть этот день как можно дальше".

На протяжении многих лет компания Amazon была непреодолимой силой, господствующей в сфере электронной коммерции и внушающей трепет другим компаниям.

Однако в 2022 году после пандемии Amazon столкнулась с заметным снижением продаж. Прибыль компании снизилась по сравнению с предыдущими периодами, что говорит о том, что год для компании был непростым. В ответ на это Amazon начала комплексную реструктуризацию, включая планы по сокращению штата на 27 тыс. сотрудников.

В письменном обращении к сотрудникам генеральный директор Amazon Энди Джасси разъяснил причину этих изменений: "Учитывая неопределенность экономического климата, в котором мы находимся, и сохраняющуюся неопределенность в ближайшем будущем, мы приняли решение о рационализации расходов и численности персонала", — заявил Джасси, намекая на возможность дополнительных увольнений. Особое внимание будет уделено таким областям, как Amazon Web Services, реклама, Twitch, управление персоналом и подразделения компании, занимающиеся магазинами.

Ни одна компания не застрахована от проблем, в том числе и Amazon. Но отличительной чертой Amazon является готовность принимать изменения и адаптироваться к меняющимся условиям. Неизменное стремление к постоянным инновациям и увлеченность клиентами не только расширяют возможности Amazon, но и способствуют ее способности совершать революции в различных отраслях и постоянно превосходить ожидания.

В начале своего существования компания Amazon вызывала сомнения, но в конечном итоге благодаря постоянному внедрению инноваций и совершенствованию она стала процветать. Хотя вложения в акции Amazon по-прежнему дают инвесторам много возможностей, большая часть огромных прибылей, связанных с инвестициями в первые годы существования компании, уже ушла в прошлое.

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#amazon #безос
Источник: benzinga.com
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