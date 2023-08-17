Эта функция была выпущена на днях в бета-версии обновления от Valve.

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Компания Valve выпустила обновление бета-версии клиента Steam, в котором наконец-то появилась востребованная функция. Сервис Steam Remote Play теперь поддерживает 4K, предоставляя ряд предустановок, позволяющих геймерам подобрать идеальные настройки высокого разрешения для предпочитаемых игр. До этого обновления поддержка 4K была также возможна, но требовалось много экспериментов с настройками и не всегда все работало правильно. Данное обновление должно устранить многие из этих проблем.

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Это позволит геймерам наконец-то использовать высококлассные периферийные устройства, такие как 4K-мониторы. Для непосвященных, Steam Remote Play - это полезный сервис, позволяющий транслировать компьютерные игры из библиотеки Steam на телефоны, планшеты, ноутбуки и другие устройства. Его собрат, сервис Steam Remote Play Together, добавляет к этому многопользовательскую онлайн-игру, позволяя игрокам, даже не владеющим игрой, присоединиться к соревновательной или кооперативной игре.

Потоковое вещание в формате 4K - не единственная новая функция в этом обновлении, но, безусловно, самая заметная. Valve также теперь позволяет изменять размер окна настроек, а кнопка "Назад" стала более удобной при выполнении мелких настроек. Кроме того, компания исправила целый ряд ошибок, таких как проблемы с восстановлением папок при проверке установки игр и зависание оверлеев при отображении файловых диалогов.

Наконец, в режиме Big Picture исправлены мелкие ошибки, а в Steam добавлена поддержка индонезийского языка. Обновление доступно для загрузки уже сейчас, но это бета-версия, поэтому, возможно, вам стоит дождаться официального финального релиза.