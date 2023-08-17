Согласно опросу всё больше американцев склоняются к запрету TikTok в стране.

REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

TikTok, принадлежащий китайскому технологическому гиганту ByteDance и используемый десятками миллионов американцев, столкнулся с призывами американских законодателей ввести общенациональный запрет из-за опасений по поводу возможного вмешательства китайского правительства.

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Около 47% участников двухдневного опроса, завершившегося во вторник, заявили, что они хотя бы в некоторой степени поддерживают "запрет на использование TikTok в США", 36% выступили против запрета, а 17% ответили, что не знают. За запрет высказались 58% республиканцев по сравнению с 47% демократов, показал опрос.

Опрос также выявил глубокую обеспокоенность американцев глобальным влиянием Китая в период, когда американо-китайские отношения упали до самой низкой точки за последние десятилетия.

Онлайн-опрос проводился Reuters/Ipsos по всей стране, в нем приняли участие 1005 взрослых, в том числе 443 демократа и 346 республиканцев. Интервал достоверности(мера точности) составил около 4 процентных пунктов в обе стороны.

В марте директор ФБР Кристофер Врей заявил, что китайское правительство может использовать TikTok для управления программным обеспечением на миллионах устройств и создания нарративов, разделяющих американцев, и добавил, что приложение "кричит" о проблемах национальной безопасности.

Другие высокопоставленные представители американских спецслужб, в том числе директор ЦРУ Уильям Бернс, также заявляли, что TikTok представляет угрозу.

В заявлении TikTok говорится, что более 150 млн. американцев, в том числе 5 млн. американских предпринимателей, активно используют TikTok для заработка, обучения и поиска друзей.

"Мы предприняли беспрецедентные меры по защите данных американских граждан и будем продолжать работать над созданием безопасной, надежной и инклюзивной платформы для обеспечения положительного опыта наших пользователей во всех уголках страны", — заявил представитель TikTok.

Попытки наделить администрацию Байдена новыми полномочиями по запрету TikTok зашли в тупик в Конгрессе. В прошлом месяце американские законодатели заявили, что рассматривают возможность внесения изменений, чтобы устранить опасения по поводу законопроекта.

Тем не менее этот вопрос может оказаться в центре внимания республиканцев в ходе президентской кампании в США в 2024 г., поскольку некоторые кандидаты поддерживают запрет TikTok.

Бывший президент Дональд Трамп в 2020 году пытался запретить скачивание TikTok, но ряд судебных решений не позволил этому запрету вступить в силу.

Губернатор Флориды и кандидат в президенты Рон ДеСантис заявил, что он выступает за введение национального запрета на использование приложения в той или иной форме.