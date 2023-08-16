Судебная перепалка Ripple и SEC явно влияет на цену XRP больше других факторов.

Цена XRP на 5-дневном графике во вторник упала почти на 5%. Всего пятью днями ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам обжаловала недавнее решение американского суда, которое в основном было в пользу Ripple Labs.

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Утренние торги в среду Ripple открылись по средней цене около 0,61 доллара США, хотя в прошлом месяце котировки превышали 0,80 доллара США. Это произошло после того, как судья SDNY Анализа Торрес постановила, что XRP, торгуемая на криптобиржах, не является ценной бумагой.

Уже как минимум в четвертый раз на криптовалютных биржах происходят сильные колебания цены XRPUSD после очередного события в судебном процессе SEC против Ripple. Эти события не имеют прямого отношения к ценности XRP как продукта.

Когда 21 декабря 2020 года комиссия подала первый иск против Ripple Labs, цена сразу же упала. Затем, 22 марта 2021 г., когда судья Нетберн вынес решение о том, что XRP является валютой с полезной стоимостью, отличной от BTC и ETH, цена Ripple выросла с 0,52 до 0,55 долл. за неделю, когда BTC упал на 2,8%.

Альткоины на этой неделе росли, но крупные "голубые фишки" на графиках падали. Ethereum также упал за этот период. Так что, возможно, это как-то связано с делом SEC.

Совсем недавно, в июле этого года, цена XRP подскочила на 72% после решения судьи Торрес в пользу Ripple. И вот теперь цена снова вернулась на прежний уровень после апелляции SEC. Можно с уверенностью утверждать, что SEC манипулирует XRP больше, чем любые усилия Ripple Labs.

Миссия SEC заключается в защите инвесторов и обеспечении справедливых, упорядоченных и эффективных рынков. К сожалению, подход, которого она придерживается под руководством Генслера, посеял на рынках еще больше страха, неопределенности и сомнений. Это привело к росту волатильности и неожиданностей на рынках.

Вполне логично, что в этой ситуации больше всего страдают наименее искушенные инвесторы, в то время как крупнейшие концерны обладают достаточными ресурсами и возможностями, чтобы быть в курсе текущих судебных разбирательств, касающихся актива.