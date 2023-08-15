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Tesla заверяет китайских пользователей в безопасности личных данных на фоне опасений о шпионаже
Технологическому гиганту приходится балансировать между Пекином и западными политиками, которые, как правило, расходятся во мнениях относительно регулирования данных и цензуры.

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STR/AFP / Getty Images

Отношения между американскими технологическими гигантами и китайским правительством никогда не были простыми. Ранее сообщалось, что компания Apple оказалась в затруднительном положении, пытаясь завоевать крупнейший в мире рынок смартфонов в Китае.

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Теперь, когда компания Tesla становится одним из крупнейших игроков на рынке электромобилей в Китае, она оказывается перед аналогичной дилеммой. Недавнее широкомасштабное обновление пекинского законодательства о борьбе со шпионажем также заставляет иностранные компании внимательнее присмотреться сложностям работы в стране, где национальная безопасность стала одним из главных приоритетов.

Иностранные автопроизводители работают в Китае уже несколько десятилетий, но с появлением автомобилей, подключенных к Интернету, возникло множество новых требований к соблюдению данных, которые не затрагивали традиционных автопроизводителей. Компания Tesla уже столкнулась с проблемами безопасности данных в этой стране.

В минувшие выходные местные СМИ сообщили, что в аэропорту одного из южных городов с миллионным населением запретили парковку автомобилей Tesla из-за "соображений конфиденциальности", хотя высадка и посадка пассажиров по-прежнему разрешены. Сотрудник аэропорта сообщил журналистам, что "во многих местах действует аналогичное правило".

Предполагается, что эти правила являются ответом на "режим часового" компании Tesla. Эта функция, использующая внешние камеры автомобиля для обнаружения подозрительной активности, призвана защитить от взломов и краж, когда автомобиль остается без присмотра. Несмотря на наличие аналогичных функций у местных производителей электромобилей, иностранная принадлежность Tesla явно создает дополнительные проблемы с доверием к возможной утечке собранной информации.

В ответ на внимание СМИ компания Tesla в своем сообщении на сайте Weibo заявила, что данные, получаемые в режиме Sentry Mode, "хранятся только в автономном режиме на USB-устройстве внутри автомобиля", и, в отличие от некоторых других марок, "ни владелец, ни Tesla" не могут удаленно просматривать обстановку вокруг автомобиля в режиме онлайн.

Как сообщается на сайте Tesla China, режим Sentry Mode необходимо активировать вручную в системных настройках автомобиля, и камера начнет запись только при обнаружении угрозы, при условии, что USB-накопитель также находится в автомобиле. Пользователи "должны изучить и соблюдать местные законы, правила и любые применимые нормы, касающиеся использования камер, и нести полную ответственность", - отмечается на сайте.

Это уже не первый случай, когда автомобили Tesla не допускаются в общественные места. В мае 2021 г. агентство Reuters сообщило, что в некоторых правительственных комплексах Китая запрещен въезд автомобилям Tesla.

В своем сообщении на Weibo компания Tesla также напоминает общественности о том, что она уже давно создала центр локализации данных в соответствии с китайскими мерами по защите автомобильных данных, введенными в 2021 году. Согласно этому документу, направленному на "защиту частной жизни водителей и обеспечение национальной безопасности", "жизненно важные данные" должны храниться на территории Китая, если они "касаются таких вопросов, как военная, правительственная, транспортная и логистическая информация Китая, а также сети зарядки электромобилей". Визуальная информация об окрестностях аэропорта, по-видимому, легко попадает в одну из этих категорий.

Apple - один из немногих американских технологических гигантов, сохранивших значительное присутствие в Китае. Как и Tesla, она сталкивается с проблемами конфиденциальности данных в этой стране, но ее трудности усугубляются наличием огромного магазина приложений, который требует тщательного и своевременного контроля за тем, чтобы разработчики приложений соблюдали сложные китайские правила работы в Интернете.

В скором времени компания Tesla столкнется с новой проблемой, связанной с изоляцией данных, после того как включит режим полного автономного вождения для китайских пользователей. Уже несколько месяцев ходят слухи о том, что эта усовершенствованная функция вождения будет доступна в Китае в 2023 году. В этой ситуации возникает дилемма, аналогичная той, с которой столкнулась компания TikTok в США: Как компания может эффективно проводить обучение ИИ на данных иностранных пользователей, если ей, с одной стороны, запрещено экспортировать эти данные в свою страну, а с другой - она, скорее всего, не захочет доверять иностранным сотрудникам свои запатентованные алгоритмы для проведения обучения на месте?

По мнению пользователя Twitter, решение может быть найдено:

Один из вариантов: Заключительное обучение ИИ занимает не так много времени, как обучение разработчиков (менее 1%). Разработав архитектуру и методы в США, они могли бы воспроизвести их в КНР на данных из КНР для обучения отгружаемого продукта. Есть и другие способы. - jimmah (@jamesdouma) 9 августа 2023 г.

Мы увидим техническую жизнеспособность такого решения или других методов, когда FSD наконец появится в Китае. По словам бывшего руководителя отдела искусственного интеллекта китайского конкурента Tesla компании Xpeng, на локализацию FSD для сложных дорожных условий Китая у Tesla уйдет "не менее 12 месяцев". FSD предстоит пройти долгий путь на крупнейшем в мире рынке электромобилей.


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#китай #tesla #шпионаж #безопасность данных
Источник: techcrunch.com
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