Шесть офицеров, пострадавших в аварии, подали в суд на компанию Tesla, несмотря на то, что водитель, предположительно, был в нетрезвом состоянии.

В новом отчете представлена запись с камеры Tesla, на которой видно, как автомобиль с включенным автопилотом врезается в остановившуюся полицейскую машину. Видео демонстрирует, насколько плохо автопилот справляется с остановившимися автомобилями экстренных служб и как любой водитель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения может спровоцировать подобную аварию. Офицеры, пострадавшие на месте происшествия, обвиняют компанию Tesla в случившемся и подают на нее в суд.

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Это видео - одно из многих, полученных в ходе расследования, проводимого NHTSA. Оно ведется с середины 2021 г. и касается того, как система автопилота справляется с автомобилями скорой помощи, остановившимися на дороге. На данный момент она была замешана по меньшей мере в 16 авариях, хотя и не была признана виновной.

В основном видеоролике, показанном в отчете, Tesla Model X врезается в остановившийся полицейский автомобиль практически без предупреждения. Если углубиться в детали, то вопрос о том, кто виноват, становится гораздо более туманным.





Данные автомобиля Tesla, попавшего в аварию, свидетельствуют о многочисленных призывах к водителю о повышенном внимании. Фактически, к моменту аварии система предупреждала водителя не менее 150 раз в течение примерно 45 минут. Тем не менее она не распознала недостаток внимания и не отключила автопилот.

Примерно на этой 45-минутной отметке Tesla врезается в остановившийся в крайней правой полосе полицейский автомобиль. Данные системы автопилота показывают, что она распознала остановившийся автомобиль за 33 метра и 2,5 секунды до столкновения. Система автопилота также замедляет автомобиль, прежде чем полностью отключиться. Из ролика совершенно ясно, что любой внимательный водитель понял бы ситуацию и сменил бы полосу движения.

Пострадавшие в аварии офицеры подали в суд на компанию Tesla, а не на водителя, предположительно нарушившего правила дорожного движения. Tesla же утверждает, что вина лежит на водителе. Как минимум в одном другом случае суд пришел именно к такому выводу. Похоже, что автопилот сработал именно так, как было задумано, а водитель не справился со своей работой за рулем.

В реальности любой автомобиль на круиз-контроле с неадекватным водителем за рулем, скорее всего, врезался бы в полицейскую машину на более высокой скорости. Автопилот, возможно, и заслуживает порицания за свое название, но в конечном итоге водители несут ответственность за то, как они управляют любым автомобилем, включая Tesla.