Сэм Бэнкман-Фрид может быть арестован за дачу ложных показаний. Прокуратура снова просит суд заключить его под стражу.

Источник: REUTERS/Mike Segar

Сэм Бэнкман-Фрид, основатель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX, в пятницу должен вернуться в зал суда на Манхэттене, где он, возможно, узнает, придется ли ему готовиться к октябрьскому процессу по делу о мошенничестве не выходя из тюрьмы. Он не признал себя виновным в хищении миллиардов долларов из средств клиентов FTX для покрытия убытков своего хедж-фонда Alameda Research.

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С момента ареста в декабре 2022 г. он находился в основном в доме своих родителей в Пало-Альто (Калифорния) под залог в $250 млн, но теперь прокуратура США хочет посадить его в тюрьму за дачу ложных показаний.

Прокуроры впервые выступили с неожиданным требованием посадить бывшего миллиардера в тюрьму на слушаниях 26 июля, заявив, что он "переступил черту", поделившись с журналистом New York Times личными записями бывшей партнёрши Кэролайн Эллисон.

Эллисон также была исполнительным директором Alameda, и ожидается, что она даст показания против Банкмана-Фрида после того, как признала себя виновной в мошенничестве и согласилась сотрудничать с обвинителями. Два других бывших члена окружения Банкмана-Фрида дали аналогичные показания.

Адвокаты основателя FTX заявили, что прокуроры неправильно истолковали его намерения, когда он поделился записями Эллисон, утверждая, что он хотел защитить свою репутацию и имел право на общение с прессой. Окружной судья США Льюис Каплан примет решение о том, должен ли Банкман-Фрид оставаться на свободе.

На слушаниях 26 июля Каплан запретил подсудимому публично высказываться о своем деле и попросил обе стороны обсудить вопрос о необходимости тюремного заключения. Постановление о запрете на публичные выступления также привлекло внимание СМИ. Газета Times в письме судье от 2 августа заявила, что эту меру следует смягчить и ограничить только те комментарии, которые могут помешать справедливому судебному разбирательству.

В статье, опубликованной в газете 20 июля, были приведены выдержки из личных документов Эллисон до краха FTX. Она писала о том, что была "несчастна и перегружена" своей работой и чувствовала себя "обиженной/отвергнутой" после разрыва личных отношений с Банкманом-Фридом.