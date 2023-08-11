Усилия, которые пользователи ежедневно прилагают для разгадывания этих головоломок, могут оказаться более хлопотными, чем нужными

Боты лучше и значительно быстрее людей решают капчу, говорится в новом комплексном исследовании, в ходе которого была проверена система защиты, установленная на более чем 100 популярных сайтах.

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Боты представляют собой серьезную угрозу для Интернета, поскольку они могут маскироваться под легитимных пользователей и выполнять такие вредные операции, как сбор контента, создание учетных записей и размещение фальшивых комментариев или отзывов, а также потреблять ограниченные ресурсы.

"Если оставить ботов без контроля, они смогут выполнять эти вредоносные действия в больших масштабах", - предупреждают ученые, в том числе из Калифорнийского университета в Ирвайне.

Уже более двух десятилетий капчу используют на веб-сайтах в качестве проверки безопасности для блокировки потенциально опасных ботов, представляя собой головоломки, которые должны быть простыми для людей, но очень сложными для компьютеров. Например, ранние формы капчи требовали от пользователей расшифровки искаженного текста с изображения, но с развитием компьютерного зрения и машинного обучения, боты вскоре стали распознавать текст с практически идеальной точностью.

Вступив в гонку вооружений с ботами, капчи с тех пор превратились в раздражающей элемент Интернета, становясь все более сложными для решения как ботами, так и людьми. Однако новое, еще не прошедшее рецензирование исследование, опубликованное в журнале arXiv, показало, что боты способны с легкостью проходить тесты капчи, что говорит о том, что глобальные усилия, которые пользователи ежедневно прилагают для разгадывания этих головоломок, могут оказаться неоправданно большими.

В ходе исследования ученые проанализировали 200 наиболее популярных сайтов и обнаружили, что 120 из них по-прежнему используют систему ввода капчи. С помощью 1000 участников, работающих в Интернете, из разных стран - по месту жительства, возрасту, полу и уровню образования - они прошли 10 тестов капчи на этих сайтах и определили уровень их сложности. Исследователи обнаружили, что многие боты, описанные в научных журналах, смогли обойти человека в этих тестах как по скорости, так и по точности. На решение некоторых тестов капчи у человека уходило от 9 до 15 секунд, при этом точность составляла от 50 до 84%, в то время как у ботов на их решение уходило менее секунды, при этом точность достигала почти полного совершенства.

"Точность ботов колеблется в пределах 85-100%, причем большинство из них превышает 96%. Это существенно превышает наблюдаемый нами диапазон человеческой точности (50-85%)", - пишут ученые в своем исследовании.

Они также обнаружили, что почти во всех случаях время решения задач ботами "значительно ниже" или почти такое же, как у человека. Поскольку существующие капчи не отвечают требованиям безопасности и не позволяют ботам проникать на сайты, исследователи призывают к разработке более совершенных и динамичных подходов к защите сайтов.