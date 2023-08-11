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Министр Великобритании отстаивает идею требовать доступ к зашифрованным сообщениям
Министр технологий заявил, что предложенный в законопроекте о безопасности в Интернете шаг необходим для борьбы с насилием над детьми.

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Источник: Yui Mok/PA

Министр по технологиям выступил в защиту законопроекта о безопасности в Интернете, который обязывает приложения для обмена сообщениями получать доступ к частным сообщениям по запросу органов надзора за коммуникациями.

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Мишель Донелан заявила, что этот шаг, против которого решительно выступают компании, предоставляющие услуги по обмену сообщениями, и сторонники защиты частной жизни, необходим для борьбы с насилием над детьми.

"Я, как и вы, хочу сохранить свою конфиденциальность, потому что не хочу, чтобы люди читали мои личные сообщения... Однако мы знаем, что некоторые из этих платформ иногда являются очагами насилия над детьми и сексуальной эксплуатации. И мы должны иметь возможность получить доступ к этой информации, если такая проблема возникнет",  - сказала Донелан в интервью BBC. 

Это произошло после того, как несколько ученых, занимающихся вопросами безопасности и защиты частной жизни, предупредили, что законопроект о безопасности в Интернете может поставить под угрозу безопасность, если он помешает надежному шифрованию.

"В настоящее время разрабатывается технология, позволяющая шифровать и получать доступ к этой конкретной информации, а имеющийся у нас механизм безопасности четко определяет, что она может быть использована только для эксплуатации и насилия над детьми", - добавил Донелан.

Технические руководители GCHQ и Национального центра кибербезопасности Великобритании утверждают, что технология, называемая сканированием на стороне клиента, позволяет одновременно защитить детей и частную жизнь. Она предполагает установку на устройство программного обеспечения, которое сканирует контент и в случае срабатывания отправляет предупреждения.

Технологические компании, в том числе WhatsApp и Signal, заявили, что могут уйти с рынка вместо того, чтобы подрывать свои системы обмена зашифрованными сообщениями и ставить под угрозу безопасность своих пользователей.

Сквозное шифрование означает, что даже компания, предоставляющая услугу обмена сообщениями, не может получить доступ к содержимому или просмотреть его. Просматривать содержимое могут только отправитель и получатель.

В настоящее время несколько платформ обмена сообщениями, включая WhatsApp и iMessage, по умолчанию используют шифрованные сообщения в качестве средства защиты.

Законопроект о безопасности в Интернете вызвал споры из-за предложения правительства сделать доступными зашифрованные сообщения, в частности те, которые, как предполагается, представляют опасность для детей. Законопроект должен быть принят осенью.

Ранее в этом году представитель Министерства внутренних дел заявил: "Это не выбор между приватностью и безопасностью детей - мы можем и должны иметь и то, и другое".

На этой неделе члены парламента призвали правительство Великобритании бороться с "технологическим произволом" в докладе, в котором содержится призыв принять меры по защите частной жизни и прав детей. Правительство также внесло поправки в законопроект, позволяющие Ofcom получать информацию об использовании ребенком социальных сетей по запросу коронера. Это должно помочь семьям и правоохранительным органам понять, не повлияла ли каким-либо образом активность ребенка в Интернете на его смерть.

Это происходит после смерти 14-летней Молли Рассел, которая умерла в результате акта членовредительства, страдая от депрессии и негативного влияния интернет-контента.

Мэтью Ходжсон, исполнительный директор и соучредитель приложения для безопасного обмена сообщениями Element, в ответ на комментарии Донелана сказал: "Правительство до сих пор не понимает, как работают технологии и шифрование, несмотря на то, что многочисленные эксперты объясняют им это.

Его собственный фонд "Safety Tech Challenge Fund" не смог предложить невозможное решение для сканирования сообщений без взлома шифрования. Что еще нужно для того, чтобы правительство наконец-то осознало, как работает шифрование? Для "технологически позитивного" правительства, возможно, стоило бы прислушаться к британским технологическим компаниям".

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#мессенджеры #шифрование #bbc
Источник: theguardian.com
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