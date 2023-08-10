Deepfake музыка может стать легальной, поскольку UMG и Google ведут переговоры о заключении сделки, которая позволит людям создавать музыку, генерируемую искусственным интеллектом.

Источник: PrinceOfLove (Shutterstock)



Universal Music Group и Google ведут переговоры о лицензировании голосов исполнителей и мелодий для контента, генерируемого искусственным интеллектом. Как сообщает Financial Times, обе компании рассматривают возможность разработки инструмента, с помощью которого люди смогут создавать музыку, генерируемую искусственным интеллектом, иначе называемую deepfake, с голосами популярных исполнителей.

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По условиям лицензионного соглашения, соответствующие правообладатели будут получать вознаграждение за использование своего образа и смогут дать разрешение UMG и Google на лицензирование музыки, сгенерированной искусственным интеллектом с использованием их голоса, сообщает FT. Deepfake-композиции могут убедительно имитировать голос певца, хотя в последнее время они используются для копирования известных исполнителей без их согласия.

Google и UMG находятся на ранних стадиях переговоров о создании инструмента deepfake, и в настоящее время не планируется его немедленный запуск. Роберт Кайнкл (Robert Kyncl), генеральный директор Warner Music Group, высказался против технологии deepfake во вторник на конференции по прибыли, заявив, что у артистов всегда должен быть выбор, позволять ли им использовать свое "я". "Для артиста нет ничего более ценного, чем его голос, - сказал Кинкл, - и защита его голоса - это защита его средств к существованию и защита его личности".

Предложение Google и UMG о заключении лицензионного соглашения появилось даже после того, как некоторые артисты, в том числе Drake и The Weeknd, подписавшие контракт с (UMG), выступили с резкой критикой фейковой музыки после того, как пользователь TikTok разместил сгенерированную искусственным интеллектом песню с вокалом, похожим на голоса этих двух артистов. Drake назвал выпуск фальшивой песни с его голосом и голосом рэпера Ice Spice "последней каплей" в одной из своих соцсетей в апреле, сообщает Billboard. Фальшивая совместная песня Drake и Weeknd была удалена с сервисов потокового вещания. UMG заявила, что эта музыка является "нарушающим авторские права контентом с генеративным искусственным интеллектом".

Тем не менее, некоторые исполнители поддерживают разработку музыки, генерируемой искусственным интеллектом, в том числе Grimes, которая заявила Rolling Stone, что любой человек может использовать ее голос для создания песен "без каких-либо штрафных санкций" при условии, что она получит долю в размере 50/50 от авторских отчислений. В июне Пол Маккартни заявил, что искусственный интеллект будет использован для создания новой песни "Битлз" путем извлечения голоса Джона Леннона из демозаписи 1978 года, чтобы создать "последнюю запись "Битлз"".

Рози Бербидж, партнер по интеллектуальной собственности в Gunnercooke LLP, сказала The Guardian: "Если сама музыка генерируется искусственным интеллектом, то мы оказываемся на территории более явного нарушения авторских прав, и если можно доказать, что искусственный интеллект, генерирующий музыку, обучался на конкретных авторских произведениях и что в музыке или тексте есть сходство, то появляется больше возможностей предотвратить такое использование, поскольку оно, скорее всего, будет нарушением авторских прав".