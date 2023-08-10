Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bakenbard За пост начислено вознаграждение
Google и Universal Music обсуждают создание ИИ для воспроизведения голосов исполнителей
Deepfake музыка может стать легальной, поскольку UMG и Google ведут переговоры о заключении сделки, которая позволит людям создавать музыку, генерируемую искусственным интеллектом.

реклама

Источник: PrinceOfLove (Shutterstock)

Universal Music Group и Google ведут переговоры о лицензировании голосов исполнителей и мелодий для контента, генерируемого искусственным интеллектом. Как сообщает Financial Times, обе компании рассматривают возможность разработки инструмента, с помощью которого люди смогут создавать музыку, генерируемую искусственным интеллектом, иначе называемую deepfake, с голосами популярных исполнителей.

реклама

По условиям лицензионного соглашения, соответствующие правообладатели будут получать вознаграждение за использование своего образа и смогут дать разрешение UMG и Google на лицензирование музыки, сгенерированной искусственным интеллектом с использованием их голоса, сообщает FT. Deepfake-композиции могут убедительно имитировать голос певца, хотя в последнее время они используются для копирования известных исполнителей без их согласия.

Google и UMG находятся на ранних стадиях переговоров о создании инструмента deepfake, и в настоящее время не планируется его немедленный запуск. Роберт Кайнкл (Robert Kyncl), генеральный директор Warner Music Group, высказался против технологии deepfake во вторник на конференции по прибыли, заявив, что у артистов всегда должен быть выбор, позволять ли им использовать свое "я". "Для артиста нет ничего более ценного, чем его голос, - сказал Кинкл, - и защита его голоса - это защита его средств к существованию и защита его личности".

Предложение Google и UMG о заключении лицензионного соглашения появилось даже после того, как некоторые артисты, в том числе Drake и The Weeknd, подписавшие контракт с (UMG), выступили с резкой критикой фейковой музыки после того, как пользователь TikTok разместил сгенерированную искусственным интеллектом песню с вокалом, похожим на голоса этих двух артистов. Drake назвал выпуск фальшивой песни с его голосом и голосом рэпера Ice Spice "последней каплей" в одной из своих соцсетей в апреле, сообщает Billboard. Фальшивая совместная песня Drake и Weeknd была удалена с сервисов потокового вещания. UMG заявила, что эта музыка является "нарушающим авторские права контентом с генеративным искусственным интеллектом".

Тем не менее, некоторые исполнители поддерживают разработку музыки, генерируемой искусственным интеллектом, в том числе Grimes, которая заявила Rolling Stone, что любой человек может использовать ее голос для создания песен "без каких-либо штрафных санкций" при условии, что она получит долю в размере 50/50 от авторских отчислений. В июне Пол Маккартни заявил, что искусственный интеллект будет использован для создания новой песни "Битлз" путем извлечения голоса Джона Леннона из демозаписи 1978 года, чтобы создать "последнюю запись "Битлз"".

Рози Бербидж, партнер по интеллектуальной собственности в Gunnercooke LLP, сказала The Guardian: "Если сама музыка генерируется искусственным интеллектом, то мы оказываемся на территории более явного нарушения авторских прав, и если можно доказать, что искусственный интеллект, генерирующий музыку, обучался на конкретных авторских произведениях и что в музыке или тексте есть сходство, то появляется больше возможностей предотвратить такое использование, поскольку оно, скорее всего, будет нарушением авторских прав".

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#google #искусственный интелект #музыка #drake #universal music group #weeknd
Источник: gizmodo.com
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
RTX 3070 за 40тр c началом
4080 Gigabyte по курсу 85 - смотри
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Новый прорыв в обучении ИИ - облачный сервис от лидеров рынка Nvidia и Hugging Face
Gmail на мобильных устройствах теперь переводит электронные письма на язык получателя
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Handelsblatt рассказало о «тайном покупателе», купившем Украине 50 танков Leopard
11
Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира, обогнав Германию — Украина на 45-м месте
32
Залужный: Одним танком с броней уже ничего не сделаешь, потому что минные поля слишком большие
1
Российский ударный дрон С-70 «Охотник» прошёл почти все тесты и готов к массовому производству
4
Байден дал добро на обучение украинских пилотов управлению американского истребителя F-16
4
«Вагнеровец» с позывным Брест получил краповый берет – символ элитных бойцов спецназа РФ и Беларуси
+
Storm Shadow, SCALP, а теперь и Taurus – ВСУ получат малозаметную ракету с дальностью полёта 500 км
3
На Украине опубликовали фото на 40% опустевшего крупного российского склада бронетехники
1
Командир ЧВК "Вагнер" с позывным "Брест" прокомментировал слухи о переброске "музыкантов"
+
Baldur’s Gate 3 предсказуемо возглавила недельный чарт продаж в Steam
2
СМИ: ВСУ вынуждены каждые сутки перегонять свои Су-24 на разные аэродромы
+
В западной прессе признали дроны-камикадзе «Ланцет» как одну из главных угроз технике ВСУ
+
OnePlus Ace 2 Pro сможет заряжаться от 0 до 100% за 17 минут благодаря 150Вт зарядке
2
Китайские санкции не сработали – местные производители памяти отдали рынок Samsung и SK Hynix
1
Американский танк AbramsX получит защиту верхней полусферы как у Т-14
2
Зеленский считает вступление Украины в НАТО выгодным для России
6
Российскому танку Т-72 исполнилось 50 лет – его совершенствование продолжается и в XXI веке
2
The Times: Вокруг Киева создали самую мощную в мире ПВО
1
Береговая охрана Китая применила водометы против филиппинских кораблей
+
Aohi Olympian - повербанк на 40 000mAh и блок питания до 140w в одном флаконе
2

Популярные статьи

Перспективный артиллерийский комплекс 2С43 "Мальва" готовится к применению в СВО
9
Как я выживаю на древнем ноутбуке «2 ядра, 4 гига», но без игровой видеокарты на даче в 2023 году
15
ТОП-15 игровых видеокарт NVIDIA и AMD – рейтинг 2023 года
48
IPS или AMOLED: выбираем лучший дисплей для смартфона
5
Небольшой обзор акустической системы Redragon Orpheus
6
Оптимизирую Radeon RX 550 - плюс 50% к производительности
15
Небольшое тестирование в игре Ratchet & Clank: Rift Apart
2
Япония ввела запрет за экспорт автомобилей в Россию – почему пострадают только рядовые японцы
20
«Вагнер» в Беларуси — реальная ситуация и обстановка на данный момент
3
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 AGI AI198 (AGI1T0G16AI198) объемом 1 ТБ
5

Сейчас обсуждают

Mr. Night
17:06
Власти Бандкрокраины таким образом узурпируют власть. Они сделают все, чтобы война не закончилась - деньги там нехилые крутятся.
Глава СНБО Украины назвал «несправедливыми» выборы в условиях военного времени
3r1s0n
17:01
Что бы организм начал использовать накопленный жир, надо не на кето диету переходить, а ДЛИТЕЛЬНО (больше часа) НИЗКОИНТЕНСИВНО (медленно) бегать на ГОЛОДНЫЙ желудок. Этим развивается жировой метаболи...
Разгоняю организм - готовлюсь к своему первому марафону
Илья Бородин
16:57
Путинскую хунту в отставку. Свободу России
Baldur’s Gate 3 предсказуемо возглавила недельный чарт продаж в Steam
Mur
16:57
Не всем нужны огромные системники. У меня Intel Nuc Ghost Canyon, и в него ставятся видеокарты до 204 мм. Как раз эта карточка подходит под данные габариты. Я могу положить свой системник в рюкзак и п...
Colorful выпустила самую миниатюрную видеокарту RTX 4060 Ti 16 ГБ
Руслан Знамов
16:53
Мало того, что нехватка полицейских, так ещё и мусоров полно ...
В МВД заметный некомплект личного состава, заявил глава министерства Владимир Колокольцев
Джон Коннор
16:43
Аахаха, ясно :)
ТОП-15 игровых видеокарт NVIDIA и AMD – рейтинг 2023 года
Willy
16:40
Для меня АМД это подвальная контора, которая клепает низкобюджетное говно и продаёт дуракам вроде тебя за дорого
ТОП-15 игровых видеокарт NVIDIA и AMD – рейтинг 2023 года
Umid Xaydarov
16:38
очередная копипаста и ЖЕСТОКИЙ рерайт от блохерка. Нейронка хорошо обучена, рерайтит норм, но ОЧЕНЬ много вырезает текста. Также путает Ratio c Voltage. Ссылка на ориджинал ниже, Заметьте как она спу...
Разгон процессора: насколько это безопасно и эффективно
Redneck_prm
16:38
А кто должен был изобретать? И главное зачем? Единственный производитель легковушек являлся частью концерна рено-ниссан, у которого свой производитель есть в виде jatco. Сейчас петух клюнул, потому п...
Япония ввела запрет за экспорт автомобилей в Россию – почему пострадают только рядовые японцы
GrozaX
16:38
Для лучшей карты от Хуанга лучший размер
Colorful выпустила самую миниатюрную видеокарту RTX 4060 Ti 16 ГБ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем