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Virgin Galactic готова отправлять своих первых туристов на космическую орбиту
Первые космические туристы Virgin Galactic дождались своего шанса отправиться на космическую орбиту.

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Источник: Virgin Galactic/AP

Компания Virgin Galactic после многолетних задержек отправляет в полет на ракете первых космических туристов, в том числе пассажира, купившего билет 18 лет назад, и "дуэт" матери и дочери из страны Карибского бассейна.

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В четверг утром на космодроме "Америка" в пустыне Нью-Мексико начинается полет к космическим просторам. Если все пройдет успешно, компания Ричарда Брэнсона начнет предлагать клиентам ежемесячные полеты на своем крылатом космическом самолете, присоединившись к Blue Origin Джеффа Безоса и SpaceX Элона Маска в бизнесе космического туризма.

Пассажир Virgin Galactic Джон Гудвин, который одним из первых купил билет в 2005 году, сказал, что верит в то, что когда-нибудь совершит полет. У 80-летнего британского олимпийца - он участвовал в соревнованиях по гребле на каноэ в 1972 году - болезнь Паркинсона, и он хочет стать вдохновением для других.

"Я надеюсь, что это покажет им, что эти препятствия могут стать началом, а не концом новых приключений", - говорится в его заявлении.

По словам Гудвина, он заплатил за билет $200 000. Теперь его стоимость составляет $450 000.

Источник: Virgin Galactic/AP

К нему присоединятся победительница лотереи — 46-летняя Кейша Шахафф, тренер по здоровому образу жизни из Антигуа, и ее дочь 18-летняя Анастасия Майерс, студентка шотландского университета Абердина. На борту самолета, напоминающему космический шаттл, также будут находиться два пилота и инструктор астронавтов компании.

Это будет седьмой полет Virgin Galactic с 2018 года, первый - с владельцем билета. В 2021 году основатель компании Брэнсон впервые совершил полет с полноразмерным экипажем. В июне в первый коммерческий полет отправились итальянские военные и правительственные исследователи. По данным компании, в настоящее время в списке ожидания Virgin Galactic находится около 800 человек.

Ракетный корабль Virgin Galactic запускается с "брюха" самолета, а не с земли, и требует присутствия в кабине двух пилотов. После того как головной корабль достигает высоты около 15км(50 000 футов  или 10 миль), космический самолет освобождается и запускает свой ракетный двигатель, чтобы сделать последний рывок вверх на высоту чуть более 80 км (50 миль). Пассажиры могут отстегнуться от своих кресел, несколько минут полетать по салону и полюбоваться открывающимися видами Земли, после чего космический самолет возвращается домой и приземляется на взлетно-посадочную полосу.

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#virgin galactic #космический туризм #ричард бренсон
Источник: apnews.com
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