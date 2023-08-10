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Китайские компании закупают чипы NVIDIA на $5 млрд
Китайские интернет-компании спешат заказать у компании Nvidia микрочипы на сумму $5 млрд на фоне растущих опасений, что США ограничат их доступ к американскому экспорту.

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Источник: pxhere/Mohamed Hassan/CC0 1.0

Новости об этом появились в тот же день, когда администрация Байдена распорядилась запретить американские инвестиции в такие чувствительные китайские технологии, как искусственный интеллект, полупроводники и квантовые вычисления. Цель запрета - сократить доступ китайских военных к американским технологиям и деньгам.

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Alibaba, Tencent, Baidu и владелец TikTok — компания Bytedance, заказали процессоры на сумму $1 млрд для поставки в этом году и еще на $4 млрд для поставки в 2024 году, сообщает FT со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

Белый дом обосновал свой последний запрет соображениями национальной безопасности, поскольку Китай может использовать американские технологии для разработки новейшего оружия, средств взлома шифров и других потенциальных угроз для США.

"Это вопиющее экономическое принуждение и технологическое запугивание", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Китая, переведенном телеканалом CNBC.


График акций Nvidia(NVDA) - TradingView

В этом году акции Nvidia выросли в цене примерно в три раза, поскольку инвесторы надеются, что ее востребованные чипы сыграют ключевую роль в обеспечении революции в области искусственного интеллекта. Компания, специализирующаяся на производстве графических чипов, показывает в этом году лучшие результаты в рейтинге S&P 500, а ее рыночная капитализация превысила 1 трлн. долл.

Запрет Байдена грозит нанести новый удар по ослабленной экономике Китая, которая страдает от замедления роста, растущей безработицы среди молодежи и огромных долгов. Кроме того, на этой неделе впервые за последние два года в стране была зафиксирована дефляция, поскольку китайские потребители замедлили свои расходы.

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Источник: markets.businessinsider.com
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