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Gorovic
Поддерживаемый Джеффом Безосом стартап Slate Auto разработал электромобиль-трансформер
Компания держит детали в секрете, но первые концепты уникального электромобиля, дизайн которого можно кардинально изменять, уже выставлены на улицах в преддверии презентации.

                                     Источник изображения: David Tracy / The Autopian / techcrunch.com

Стартап Slate Auto, финансируемый Джеффом Безосом (Jeff Bezos), готовится представить инновационный электромобиль, способный менять форму подобно трансформеру. В преддверии презентации 24 апреля компания уже разместила несколько замаскированных концептов на улицах Калифорнии в качестве маркетинговой стратегии, призванной вызвать ажиотаж вокруг необычного автомобиля.  

Основанная в 2022 году в Мичигане компания Slate Auto долгое время работала в условиях секретности. Лишь недавно стало известно, что стартап планирует выпустить электрокар стоимостью около $25 000 с возможностью кастомизации. Базовая версия получила название Blank Slate, а слоганом компании станет фраза «We Built It. You Make It» (Мы построили — вы делаете).

Журналист The Autopian Дэвид Трейси (David Tracy) обнаружил в Калифорнии один из концептов, замаскированный под двухдверный SUV вымышленного бренда. Параллельно пользователи Reddit выложили фото другого варианта — на этот раз в виде хэтчбека, напоминающего будущую модель Rivian R3. Концепты задрапированы, и на них установлен таймер, отсчитывающий время до презентации.

Во время переговоров с инвесторами компания активно продвигала тему возможности кастомизации дизайна, что, как выяснил TechCrunch, и помогло привлечь более $100 млн инвестиций. 

По словам источников, потенциальным вкладчикам сначала показывали стандартную версию грузовика, а затем, после короткого перерыва, демонстрировали тот же автомобиль, но в совершенно ином облике. Этот подход оказался эффективным и заинтересовал крупных инвесторов, среди которых также оказался глава инвестиционной и консалтинговой компании Guggenheim Partners Марк Уолтер (Mark Walter).

Несмотря на утечки, технические характеристики электромобиля остаются засекреченными. Журналисты, получившие предварительную информацию на брифинге, связаны соглашением о неразглашении (NDA). Тем не менее Трейси написал, что грузовик Slate «не похож ни на один автомобиль, который я видел за десять лет работы автожурналистом — да и за всю жизнь». Официальный представитель Slate Auto пока отказался от комментариев.

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#электромобили #трансформер
Источник: techcrunch.com
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