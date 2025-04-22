Из-за торговых тарифов Logitech и Anker начали поднимать цены. Некоторые товары уже подорожали на 20-25%, и это может быть только начало.

Источник изображений: Logitech

Компания Logitech тихо увеличила стоимость ряда своих продуктов — отдельные модели подорожали на 18–25%. Похожие изменения зафиксированы и у других производителей, включая китайскую Anker. Эксперты связывают это с последствиями торговых тарифов, введённых администрацией Дональда Трампа (Donald Trump), сообщает Tom's Hardware.

Первым на рост цен обратил внимание ютубер Кэмерон Догерти (Cameron Dougherty) на своём канале YouTube. Он обнаружил, что флагманские устройства Logitech, такие как клавиатура MX Keys S и мышь MX Master 3S, стали стоить значительно дороже. Например, MX Keys S теперь стоит $130 вместо $110, а MX Master 3S подорожала со $100 до $120.

При этом не все товары Logitech подорожали одинаково. Самые резкие скачки, до 25%, коснулись бюджетных моделей вроде беспроводной клавиатуры K400 Plus, которая поднялась в цене с $28 до $35. Хотя разница кажется небольшой, в процентном соотношении это один из самых заметных показателей.

Интересно, что официальных заявлений от Logitech не было, изменения внедрили тихо. После публикации видео Догерти некоторые товары временно даже подешевели на Amazon, но их базовая стоимость всё равно осталась выше, чем раньше. Аналогичная ситуация наблюдается и у других продавцов.

Пока неизвестно, продолжится ли рост цен на продукцию Logitech, но эксперты считают это вероятным сценарием. Тарифные ограничения и общая экономическая ситуация могут спровоцировать аналогичные изменения и у других брендов.