Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Gorovic
TSMC признала, что не сможет контролировать поставки своих чипов в Китай
Производитель полупроводников оказался в сложной ситуации из-за того, что не может отследить конечного заказчика ее чипов. Теперь компании грозит штраф в $1 млрд за нарушение экспортных ограничений США.

                                                                  Источник изображения: TSMC

Тайваньская компания TSMC столкнулась с угрозой штрафа в $1 млрд из-за поставок чипов для китайской Huawei, находящейся под санкциями США. Как выяснилось, Huawei использовала посредников для заказа чипов у TSMC, и теперь американские власти могут оштрафовать компанию за нарушение экспортных ограничений.  

В своём годовом отчёте TSMC признала, что не может отследить, куда попадают её чипы после отправки заказчикам. «Наша роль в цепочке поставок полупроводников ограничивает нашу возможность увидеть, как и кем используются конечные продукты с нашими чипами», — говорится в заявлении компании. То есть, по факту TSMC не может гарантировать, что её технологии не окажутся у компаний из санкционного списка.  

Процесс производства чипов усложняет контроль из-за того, что TSMC, получая от клиентов GDS-файлы с техническими данными, проверяя их на соответствие стандартам не знает, кто конечный заказчик. В результате подставные фирмы могут заказывать чипы для Huawei или других компаний, попавших под ограничения, а TSMC рискует нарушить санкции.  

«Если мы или наши партнёры не получим нужных экспортных лицензий или нарушим законы о санкциях, это может привести к репутационным потерям, расследованиям и штрафам», — предупредила TSMC. В прошлом году компания уже оказалась в подобной ситуации, произведя чипы для фирмы Sophgo, которые затем использовались в процессорах Huawei Ascend 910B/910C.  

По данным Tom's Hardware, TSMC выпустила чипов для сборки около миллиона процессоров Huawei, что закрыло потребности китайского гиганта в чипах для ИИ на целый год. Теперь США рассматривают возможность наложения штрафа в $1 млрд за нарушение экспортного контроля.  

Эксперты отмечают, что этот случай показывает уязвимость глобальной цепочки поставок: даже крупнейшие производители не всегда могут отследить конечное применение своей продукции. Пока компания не комментирует возможные санкции, но в отрасли считают, что инцидент может повлиять на её бизнес-модель. В будущем TSMC, очевидно, придётся усилить проверку клиентов, чтобы избежать новых конфликтов с регуляторами.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#китай #полупроводники #tsmc
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Астрономы впервые подтвердили существование одинокой черной дыры, свободно дрейфующей в галактике
11
В ремейк The Elder Scrolls: Oblivion будут включены все DLC из оригинальной игры
+
Microsoft вновь пытается убедить пользователей Windows 10 перейти на ПК с поддержкой TPM 2.0
20
Китай представил фото истребителя шестого поколения J-36
3
Крупнейший в мире самолёт-амфибия AG600 получил допуск к полётам в Китае
+
Американское предприятие TSMC уже принесло ей $1,2 млрд убытков и ни цента выручки
+
Casio анонсировала военные часы G-Shock MR-G Frogman на май
1
Франция предупредила о хаосе в экономике США из-за возможного увольнения главы ФРС
2
В России компании пересматривают свои взгляды на возрастных сотрудников
2
Аниме в России обошло по популярности американские сериалы
4
Немецкий орган безопасности BSI рекомендует сменить операционную систему Windows 10
1
Ремейк TES IV: Oblivion выйдет сегодня в 19:00 по МСК
2
Fallout 3 Remake разрабатывается на движке Unreal Engine 5 от Epic Games
+
Seagate заявила, что SSD за 5 лет наносят вред экологии в 160 раз больше, чем HDD
6
ЕС вводит новый ярлык для смартфонов и планшетов с 20 июня 2025 года
+
Флагман Oppo Find X8 Ultra прошёл тесты дисплея, батареи и камер от GSMArena
+
Разработчики «русской Tesla» дают гарантию на автомобиль «Атом» 8 лет или 160 тыс. км
8
NYT: Министр обороны США обсуждал авиаудары по Йемену в личном чате с родственниками
+
Будущие видеокарты Intel Arc могут использовать память GDDR7
1
Reuters: Проданный компании из Китая самолёт Boeing 737 MAX вынужденно вернулся в США из-за пошлин
+

Популярные статьи

Почему я передумал менять GeForce RTX 3060 на GeForce RTX 5060 Ti и причем тут видеокарты AMD
115
Итоги гоночного уик-энад 19-20 апреля
+
Как отличить поддельный геймпад для Xbox 360 от оригинального
10
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Апрель)
7
Обзор процессорных кулеров Ocypus Delta A62 WH ARGB и Iota A62 BK
Лишайники могут выжить почти в любых условиях, а некоторые из них - даже на Марсе
+
Steam против Epic Games Store - битва гигантов в детской песочнице
6

Сейчас обсуждают

Ненавижу Bernigan'a
15:33
Он уже побирается по оверам.денег просит на аккумы для пробки,видно его ж после осла Мити не в тренде
Почему я передумал менять GeForce RTX 3060 на GeForce RTX 5060 Ti и причем тут видеокарты AMD
Маэстро
15:32
ахахаххахахахахахахахахаххаха ору в голос. +++++++++++++
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Апрель)
Максимильян Степанов
15:28
Штука то классная, но на что-то выше пс2 как раз смысла замахивается нет. И по факту эти 12гб ОЗУ не имеют особого смысла. Увы, но под Мали и поверВР просто нет mesa драйверов, для эмуляторов. Те же с...
Anbernic продемонстрировала возможности RG557 в эмуляции PS2 и Wii U
4pokalin
15:27
На данный момент, это просто летающий макет, китайцы его специально всем тупням показывают, а те ох-ах у китая шестое поколение летает !!!
Китай представил фото истребителя шестого поколения J-36
Ненавижу Bernigan'a
15:25
Ты еще и текстуры в хорайзн снижал,ну все мы помним .что конч и дерьмо 3050 там просирает 6600 и 3060 по 17 кадров,но текстуры то зачем снижать)))/3050=КОНЧ .Берниган -опущенный гомосек и шиз
Почему я передумал менять GeForce RTX 3060 на GeForce RTX 5060 Ti и причем тут видеокарты AMD
Сергей Василенко
15:20
Эти карты для фхд, а не для 2-4К. Т е сравнивать нужно именно в фхд, где разницы не будет.
Сравнение RTX 5060 Ti от Hardware Unboxed показало значительный разрыв между версиями на 8 и 16 ГБ
Ненавижу Bernigan'a
15:20
ты не играешь,ты мыло передрачиваешь на четком тн.Опущенец берни.Ты вчера камингаут дважды делал,так что не психопроецируй,дырка.А это ниже из старых твоих выходов.Кстати ,судя по твоим словам .что от...
Почему я передумал менять GeForce RTX 3060 на GeForce RTX 5060 Ti и причем тут видеокарты AMD
Voldemaar
15:19
Модель Euroseamer 2025
Украина требует от Германии почти треть военной техники Бундесвера
spoonch
15:17
Да с такими ценами, я лучше дальше пивчанский пить буду - на нем длсс лучше работает
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Апрель)
Voldemaar
15:17
Ещё сто тонн винтовок Eurorifle, корабли Euroship и бомбардировщики Eurobomber
Украина требует от Германии почти треть военной техники Бундесвера
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем