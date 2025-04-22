Производитель полупроводников оказался в сложной ситуации из-за того, что не может отследить конечного заказчика ее чипов. Теперь компании грозит штраф в $1 млрд за нарушение экспортных ограничений США.

Источник изображения: TSMC

Тайваньская компания TSMC столкнулась с угрозой штрафа в $1 млрд из-за поставок чипов для китайской Huawei, находящейся под санкциями США. Как выяснилось, Huawei использовала посредников для заказа чипов у TSMC, и теперь американские власти могут оштрафовать компанию за нарушение экспортных ограничений.

В своём годовом отчёте TSMC признала, что не может отследить, куда попадают её чипы после отправки заказчикам. «Наша роль в цепочке поставок полупроводников ограничивает нашу возможность увидеть, как и кем используются конечные продукты с нашими чипами», — говорится в заявлении компании. То есть, по факту TSMC не может гарантировать, что её технологии не окажутся у компаний из санкционного списка.

Процесс производства чипов усложняет контроль из-за того, что TSMC, получая от клиентов GDS-файлы с техническими данными, проверяя их на соответствие стандартам не знает, кто конечный заказчик. В результате подставные фирмы могут заказывать чипы для Huawei или других компаний, попавших под ограничения, а TSMC рискует нарушить санкции.

«Если мы или наши партнёры не получим нужных экспортных лицензий или нарушим законы о санкциях, это может привести к репутационным потерям, расследованиям и штрафам», — предупредила TSMC. В прошлом году компания уже оказалась в подобной ситуации, произведя чипы для фирмы Sophgo, которые затем использовались в процессорах Huawei Ascend 910B/910C.

По данным Tom's Hardware, TSMC выпустила чипов для сборки около миллиона процессоров Huawei, что закрыло потребности китайского гиганта в чипах для ИИ на целый год. Теперь США рассматривают возможность наложения штрафа в $1 млрд за нарушение экспортного контроля.

Эксперты отмечают, что этот случай показывает уязвимость глобальной цепочки поставок: даже крупнейшие производители не всегда могут отследить конечное применение своей продукции. Пока компания не комментирует возможные санкции, но в отрасли считают, что инцидент может повлиять на её бизнес-модель. В будущем TSMC, очевидно, придётся усилить проверку клиентов, чтобы избежать новых конфликтов с регуляторами.