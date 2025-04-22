Компания Zephyr неожиданно выпустила AMD Radeon RX 6500 — видеокарту на базе устаревшего чипа Navi 24. Хотя карта слабее RX 6500 XT, её энергоэффективность и компактность могут заинтересовать владельцев бюджетных ПК.

Источник изображения: Zephyr

Китайский производитель видеокарт Zephyr выпустил ранее неизвестную модель Radeon RX 6500. Это новая бюджетная видеокарта на старом чипе Navi 24, который использовался в RX 6500 XT ещё в 2022 году. Несмотря на отсутствие RX 6500 на официальном сайте Zephyr, её принадлежность к бренду подтверждают логотипы на системе охлаждения.

Компания предлагает две версии — компактную ITX-модель и низкопрофильную RX 6500LP с однопанельным кулером. Обе карты ориентированы на малогабаритные сборки.

Технически RX 6500 использует тот же чип Navi 24 (кодовое название Beige Goby), что и RX 6500 XT, с 1024 потоковыми процессорами, что на 33% больше, чем у RX 6400. Однако частоты существенно снижены для того, чтобы уложиться в TDP 55 Вт. Базовая частота LP-версии — 1728 МГц, бустовая — 2066 МГц, что на 25–27% ниже, чем у XT-модели.

Память у RX 6500 такая же, как у RX 6400: 4 ГБ GDDR6 с 64-битной шиной и пропускной способностью 128 ГБ/с. Это на 11% меньше, чем у RX 6500 XT. Такая комбинация характеристик позволяет видеокарте обходиться без дополнительного питания.

Кстати, Zephyr позиционирует новинку как альтернативу старой Radeon RX 580, которая до сих пор популярна среди бюджетных геймеров. Однако RX 6500 вряд ли превзойдёт её в производительности, хотя бы потому, что у RX 580 больше видеопамяти (8 ГБ), что важно в современных играх.

С другой стороны, RX 6500 поддерживает новые технологии AMD и потребляет меньше энергии, чем RX 580. Это делает её более выгодным вариантом для компактных ПК и апгрейда готовых систем. Пока неизвестно, насколько сильно она отстанет от RX 6500 XT, но разница может быть заметной из-за сниженных частот.

На момент публикации статьи точные цены на RX 6500 не объявлены. Ориентиром может служить RX 6500 XT, которая стоит от $149. Интересно, что новая RX 580 до сих пор продаётся за $139, а подержанные экземпляры можно найти в интернете всего за $64.