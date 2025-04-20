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Gorovic
ChatGPT начал называть пользователей по имени, но многим это кажется неприятным
Некоторые пользователи ChatGPT заметили, что ИИ начал обращаться к ним по имени. Одним это кажется жутким, другим — просто раздражающим. OpenAI пока не прокомментировала ситуацию.

                                               Источник изображения: Jonathan Kemper / Unsplash

Пользователи ChatGPT заметили неожиданное изменение в поведении нейросети. Теперь она иногда обращается к ним по имени, даже если они её об этом не просят. Раньше такого не было, и многие утверждают, что искусственный интеллект (ИИ) каким-то образом узнаёт их имена, хотя они никогда их не указывали.  

Отношение к нововведению оказалось мягко говоря не очень. Разработчик ИИ Саймон Уиллсон (Simon Willison) назвал функцию «жуткой и ненужной». Другой программист, Ник Добос (Nick Dobos), заявил, что «ненавидит это». В соцсетях десятки пользователей выражают недоумение и даже опасаются нового поведения ChatGPT. 

Пока неясно, когда именно произошли изменения и связаны ли они с новой функцией Memory, позволяющей ChatGPT запоминать данные из прошлых диалогов. Некоторые пользователи утверждают, что ИИ называет их по имени, даже если они отключили персонализацию. Компания OpenAI пока не прокомментировала ситуацию.  

На прошлой неделе глава компании Сэм Олтман (Sam Altman) заявил, что будущие ИИ-системы действительно смогут «узнавать вас в течение жизни», становясь более полезными. Однако текущая реакция пользователей говорит о том, что не все готовы к такой степени персонализации.  

Как поясняет TechCrunch, ссылаясь на статью медицинской клиники The Valens Clinic, имя — это контактный инструмент, и его неуместное использование может казаться фальшивым. «Обращение по имени — мощный способ выстраивания отношений, но избыточное употребление выглядит навязчивым», — говорится в статье. 

Ещё одна причина неприятия кроется в искусственности такого поведения. ChatGPT остаётся программой, и попытки очеловечить его выглядят неестественно. Как тостер, который вдруг начинает звать вас по имени, так и ИИ не понимает истинного значения обращения, но это разрушает иллюзию осмысленного общения с ним. 

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#openai #chatgpt
Источник: techcrunch.com
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