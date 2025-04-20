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Gorovic
Процессор AMD Ryzen Threadripper 9985WX на 64 ядра замечен в грузовых накладных
AMD готовит новое поколение Threadripper под кодовым именем Shimada Peak. В документах найдены модели на 64, 16 и 12 ядер, но флагманский 96-ядерный 9995WX пока не замечен.

                                                                Источник изображения: AMD

В списках грузовых поставок обнаружены три новых процессора AMD Ryzen Threadripper 9000 серии, а именно 64-ядерный 9985WX, 16-ядерный 9955WX и 12-ядерный 9945WX. Данные появились в агрегаторе торговой статистики NBD благодаря пользователю Everest в X (Twitter). Похоже, чипы отправлены на тестирование, но это не означает скорый анонс, скорее, AMD завершает финальные этапы разработки, сообщает Tom's Hardware.  

Новое поколение Threadripper, известное под кодовым именем Shimada Peak, будет основано на архитектуре Zen 5. Если конфигурация CCD останется как в Zen 4, топовая модель сможет предложить до 96 ядер и 192 потоков (12 CCD), а также 384 Мбайт кеша L3 и 96 Мбайт L2. Ожидается, что анонс состоится на Computex или во второй половине 2025 года, так как AMD обычно выдерживает годовой интервал между выходом десктопных и профессиональных процессоров.  

Пока в утечках не фигурирует флагманский Threadripper 9995WX на 96 ядер, но уже подтверждены модели с 64, 16 и 12 ядрами. Интересно, что AMD продолжает выпускать HEDT-чипы с младшими конфигурациями, что даёт пользователям доступ к большому числу PCIe-линий, многоканальной памяти и корпоративным функциям без переплаты за избыточную мощность. Например, 12-ядерный 9945WX может быть полезен тем, кому важна не вычислительная производительность, а другие возможности платформы.  

Ещё один аргумент в пользу таких процессоров заключается в лицензировании ПО по количеству ядер. Чем меньше ядер, тем дешевле обходятся коммерческие лицензии. Кроме того, младшие модели часто работают на более высоких частотах, например, разница между 7945WX и 7995WX достигает 200 МГц.  

По данным Tom's Hardware, 12-ядерный 9945WX и ранее упоминавшийся 24-ядерный 9965WX могут использовать CCD с отключёнными ядрами (6 из 8 активных), что иногда увеличивает задержки. Например, 9965WX теоретически может уступать гипотетической версии с тремя полными CCD.  

Новые Threadripper сохранят совместимость с нынешними материнскими платами на сокете sTR5, а упоминание SP6 в документах, скорее всего, означает именно sTR5 — физически схожий, но электрически доработанный вариант с 4844 контактами. Более подробная информация может появиться на Computex 2025 или позже в этом году.

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#amd #amd ryzen threadripper
Источник: tomshardware.com
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