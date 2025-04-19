Несмотря на высокие затраты, связанные с вычислительными русурсами, компания не планирует отказываться от этой формы общения пользователей с чат-ботом.

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Ответы ChatGPT на простые фразы вроде «спасибо» и «не за что» обходятся OpenAI в десятки миллионов долларов. Несмотря на высокие затраты, компания не планирует отказываться от поддержки такого вежливого взаимодействия. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) считает, что это делает общение с ИИ более гуманным.

Хотя искусственный интеллект не обладает эмоциями, многие пользователи, особенно активно использующие ChatGPT, начинают общаться с ним как с настоящим собеседником. Люди подсознательно сохраняют вежливость и благодарят ИИ за помощь, даже если это просто короткое «спасибо» или «выручил».

Альтман подтвердил, что генерация таких фраз действительно стоит компании очень дорого. Более того, согласно некоторым исследованиям, даже короткий ответ вроде «не за что» может потреблять до 50 миллилитров воды с учетом всех затрат на охлаждение серверов.

Тем не менее в OpenAI считают эти расходы оправданными. Хотя технически можно заранее запрограммировать стандартные ответы, реализовать это без ущерба для качества диалога пока не удаётся. Компания стремится сохранить ощущение живого общения, даже если оно обходится в миллионы.

Исследователи из OpenAI и Массачусетского технологического института (MIT) отмечают, что у некоторых пользователей может развиваться эмоциональная зависимость от ИИ. Чем более реалистичным становится диалог, тем выше риск «привыкания» и даже потенциальных симптомов «отвыкания» при прекращении общения.

Интересно, что платные пользователи ChatGPT, оплачивающие доступ по количеству использованных токенов, фактически включают в счёт и такие вежливые ответы.