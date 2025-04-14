Термоядерные двигатели обещают революцию в космонавтике, потому что их скорость может составить до 800 000 км/ч с минимумом топлива и без радиоактивных отходов.

Источник изображения: Pulsar Fusion

Британский стартап Pulsar Fusion представил инновационный проект космического буксира Sunbird с термоядерной тягой. Этот компактный аппарат на базе линейного привода прямого синтеза сможет осуществлять доставку грузов внутри Солнечной системы благодаря высокой скорости перемещения. Компания планирует провести первые космические испытания двигателя уже в 2027 году, а создание прототипа буксира ожидается к 2030 году при условии получения необходимого финансирования.

В современной ракетостроительной отрасли активно развиваются технологии ядерных двигателей. Принцип их работы основан либо на генерации электричества для ионных двигателей, либо на испарении рабочего тела для создания тяги. Такие установки имеют существенные преимущества перед традиционными химическими двигателями и обеспечивают более продолжительную работу при меньшем расходе топлива.

Термоядерные реакции обладают в четыре раза большей энергоотдачей по сравнению с ядерным делением. Это позволяет создавать двигатели, способные развивать скорость до 800 000 км/ч при минимальном потреблении топлива. Благодаря такой производительности время полёта до Марса может сократиться до 2-3 месяцев, а путешествие к внешним планетам Солнечной системы займёт всего несколько лет, пишет 3Dnews.

Компания Pulsar Fusion предполагает создание сети космических заправочных станций для обслуживания термоядерных буксиров. Эти аппараты будут перехватывать обычные ракеты и транспортировать их к месту назначения. На финишном этапе полёта буксиры будут отделяться, позволяя ракетам завершить маршрут с помощью собственных химических двигателей. Разработчики подчеркивают, что условия космоса идеально подходят для термоядерного синтеза, что значительно упрощает создание ракетного двигателя по сравнению с наземными термоядерными реакторами.

Особенностью ракетного термоядерного двигателя станет отсутствие необходимости длительного удержания плазмы, поэтому продукты синтеза сразу будут преобразовываться в реактивную струю. Кроме того, двигатель может функционировать даже при отрицательном энергетическом балансе термоядерной реакции, что значительно снижает технические требования к системе.

В качестве топлива выбраны дейтерий и гелий-3, при синтезе которых образуются протоны вместо нейтронов. Это позволяет одновременно получить более мощную тягу и минимизировать образование радиоактивных отходов и сделать двигатель более экологичным и эффективным по сравнению с земными термоядерными установками.