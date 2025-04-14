Материнская плата ROG Crosshair X870E Extreme премиум-класса с инновационным охлаждением, включает 3D Vapor Chamber для SSD, а слоты PCIe 5.0, USB4 40 Гбит/с и сеть 10 Гбит/с обеспечивают максимальную производительность.

Источник изображения: Asus

Компания Asus анонсировала топовую модель материнской платы ROG Crosshair X870E Extreme, предназначенную для процессоров AMD Ryzen с разъемом Socket AM5. Новинка ориентирована на оверклокеров и пользователей, отдающих предпочтение высокопроизводительным дорогим компонентам.

Плата выполнена в форм-факторе E-ATX с преобладанием черного цвета и серебристым акцентом. Система питания реализована по формуле 20+2+2 (110 А) с двумя 8-контактными коннекторами EPS. Платформа оснащена четырьмя слотами DDR5 с максимальной поддерживаемой емкостью до 256 Гбайт и частотой от 8200 МТ/с. Особенностью конструкции является дополнительный слот ROG Q-DIMM.2 для пары M.2 накопителей, расположенный возле разъемов RAM.

Конфигурация расширения включает два слота PCIe 5.0 x16 и три M.2 разъема помимо уже упомянутого. Первый M.2 слот оборудован внушительной системой охлаждения с испарительной камерой и удобным механизмом быстрого извлечения EZ release. Остальные два слота скрыты под радиаторной пластиной, защищающей также чипсет PCH. Отличительной особенностью верхнего M.2 слота является инновационная система 3D Vapor Chamber, предназначненая для эффективного охлаждения быстрых накопителей PCIe 5.0. Подсистема питания дополнена массивными радиаторами с тепловыми трубками.

Особого внимания заслуживает задняя панель с интегрированным 5-дюймовым LCD-экраном, на обратной стороне которой расположены инструменты для разгона — кнопка FlexKey, DEBUG LED и ряд угловых разъемов. Для передней панели корпуса предусмотрены USB-порты с пропускной способностью 20, 10 и два по 5 Гбит/с. В нижней части платы находятся дополнительные переключатели и элементы управления.

Внушительная задняя панель содержит полный набор современных интерфейсов, таких как 7.1 аудиовыход, порт Wi-Fi 7, сетевые разъемы на 10 и 5 Гбит/с, четыре USB Type-C (включая два 10Гбит/с и два 40Гбит/с), несколько USB Type-A, HDMI, а также кнопки BIOS и Clear CMOS. Продажи флагманской модели стартуют в конце апреля, при этом рекомендованная стоимость в Китае составит 9999 юаней ($1400).