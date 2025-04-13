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Gorovic
Бывшие сотрудники OpenAI предупредили об опасности коммерциализации ИИ
Илон Маск получил мощную поддержку в суде против OpenAI: экс-сотрудники компании заявили, что ее коммерциализация разрушит уникальную структуру управления. Они опасаются, что прибыль станет важнее безопасности ИИ для человечества.

                                            Источник изображения: Levart_Photographer / Unsplash

Группа бывших сотрудников OpenAI подала в суд документ в поддержку иска Илона Маска (Elon Musk), обвиняющего компанию в отступлении от её первоначальной миссии. Они предупредили, что планы по превращению OpenAI в коммерческую организацию угрожают общественному доверию и безопасности искусственного интеллекта.

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Документ, составленный профессором Гарварда и основателем Creative Commons Лоуренсом Лессигом (Lawrence Lessig), подписали 12 бывших работников OpenAI, включая Стивена Адлера (Steven Adler), Гретхен Крюгер (Gretchen Krueger) и Джеффри Ву (Jeffrey Wu). В нём говорится, что потеря контроля некоммерческой структуры над компанией «фундаментально нарушает её миссию».

Некоторые из подписавшихся уже ранее критиковали OpenAI. Крюгер призывала к большей прозрачности, а Даниэль Кокотайло (Daniel Kokotajlo) и Уильям Сондерс (William Saunders) называли действия компании «безрассудной гонкой за лидерством в области ИИ». Другие участники движения также отмечали, что «OpenAI не стоит доверять, когда она обещает сделать что-то хорошее в будущем».

Однако OpenAI в ответ заявила, что некоммерческая часть компании никуда не исчезнет и её миссия останется прежней. Представитель компании пояснил, что запланированная структура — это публичная корпорация с социальной миссией (PBC), аналогичная той, что используют Anthropic и xAI, принадлежащий Маску.

Изначально основанная как некоммерческая в 2015 году, OpenAI в 2019-м перешла к «ограниченной прибыли», сохранив за некоммерческим отделом контроль над коммерческой частью. Маск подал тогда иск, обвинив компанию в предательстве идеи, согласно которой ИИ должен служить на благо всему человечеству. Суд уже отказал в приостановке реорганизации, но дело передано на рассмотрение присяжных весной 2026 года.

В своём документе бывшие сотрудники утверждают, что контроль некоммерческой организации над OpenAI критически важный элемент, обеспечивающий безопасность и соответствие первоначальной миссии. Устранение этого контроля, по их мнению, нарушит доверие сотрудников, инвесторов и других сторон, присоединившихся к проекту.

Подписанты предупреждают, если OpenAI станет ориентированной на прибыль, это может привести к снижению стандартов безопасности и концентрации мощных ИИ-систем в руках акционеров. Компания может отказаться от своих обязательств по сотрудничеству с другими этичными проектами, достигшими общего искусственного интеллекта (AGI) раньше.

Тем временем всё больше организаций, включая профсоюзы и некоммерческие группы, выступают против коммерциализации OpenAI. На этой неделе Калифорнийский профсоюз Teamsters и другие направили петицию генеральному прокурору штата с требованием остановить преобразование, обвинив компанию в подрыве её общественной миссии.

#илон маск #openai
Источник: techcrunch.com
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