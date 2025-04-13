Устройство представят уже в следующем году.

Источник изображения: Google

Прототип умных очков смешанной реальностью (XR), недавно показанный Google, может выйти в массовое производство под брендом Samsung уже в следующем году. Об этом сообщает издание 9to5Google со ссылкой на источники, близкие к разработке продукта.

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По данным издания, Google и Samsung совместно работают над новым устройством — умными очками на базе Android XR. Прототип, впервые продемонстрированный в декабре 2024 года на мероприятии XR Unlock в Нью-Йорке, снова появился на публике во время конференции TED2025 в Канаде. Тогда вице-президент Google по направлениям AR и XR Шахрам Изади (Shahram Izadi) лично продемонстрировал работу устройства.

Несмотря на активное продвижение прототипа, Google пока официально не подтверждала планы по выпуску очков. Однако, по всей видимости, запуском устройства займётся компания Samsung, которая в последние месяцы активно рекламирует собственные разработки в области XR.

Источники 9to5Google утверждают, что очки Google, показанные на мероприятиях, являются именно тем устройством, которое выйдет в продажу под маркой Samsung. Уточняется, что «две технологические компании совместно работают над разработкой новых умных очков, запуск которых запланирован на следующий год».

Кроме того, ожидается, что уже в этом году Samsung представит XR-гарнитуру под названием Project Moohan. Возможно, компания также продемонстрирует и финальный дизайн умных очков до конца 2025 года, хотя коммерческий запуск устройства, скорее всего, состоится позже. Таким образом, амбициозный проект двух технологических гигантов еще сильнее усилит конкуренцию на рынке устройств расширенной реальности, где уже активно действуют такие игроки, как Apple и Meta.