Новый чип от «Росатома» сможет управлять батареями из 12 ячеек, обеспечивать балансировку заряда и передачу данных. Себестоимость составит 400 рублей, а срок службы — 15 лет.

Госкорпорация «Росатом» запускает разработку отечественного микрочипа для управления аккумуляторными системами. Инновационная микросхема стоимостью 84 млн рублей должна обеспечить контроль зарядных процессов автомобильных аккумуляторных батарей с получением высшего класса безопасности ASIL D.

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АО «Росатом РДС» (подразделение «Росатома») инициировало проект по созданию российского чипа для мониторинга работы аккумуляторных блоков. Соответствующий тендер появился на официальном портале государственных закупок 7 апреля 2025 года. Технические требования к изделию предусматривают соответствие международному стандарту безопасности ASIL D — максимальному уровню для автомобильной отрасли. Как пишет Cnews, новая разработка найдет применение в современных автомобильных аккумуляторных системах.

Микросхема сможет выполнять комплексную диагностику состояния элементов питания, контролировать их балансировку и взаимодействовать с внешними устройствами через популярные интерфейсы передачи данных SPI и I²C. Технология поддержит работу с батареями, состоящими из двенадцати последовательно соединенных ячеек, обеспечивая точность измерений до 2,8 мВ.

Производственный план включает пять ключевых этапов, которые должны завершиться в 2027 году выпуском пробной партии. Изделие адаптируют для работы в широком температурном диапазоне от -40°C до +125°C, а ожидаемая стоимость массового производства составит не более 400 рублей за единицу при годовом объеме миллион штук.

Разработка станет частью масштабной программы развития электротранспорта под брендом Voyt, зарегистрированным «Росатом» в марте 2024 года. Компания планирует выпускать линейку электромобилей на базе инновационной платформы с использованием композитных материалов.

Параллельно ведется работа над универсальной аккумуляторной системой для общественного транспорта, способной работать в многомодульной конфигурации. Емкость отдельного модуля будет достигать 42,6 кВт·ч, позволив гибко настраивать параметры под требования заказчиков.

Контракт предполагает полный цикл разработки, включая создание технической документации и передачу всех прав на интеллектуальную собственность заказчику. Финальный выбор исполнителя состоится 15 мая после завершения приема заявок 23 апреля.