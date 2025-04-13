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Технологические гиганты Nvidia и Alphabet сделали стратегические инвестиции в перспективный ИИ-стартап SSI, основанный бывшим ключевым сотрудником OpenAI Ильей Суцкевером. Особенностью сделки стала не только денежная составляющая от Alphabet, но и соглашение о предоставлении стартапу доступа к инновационным вычислительным мощностям на базе процессоров TPU собственной разработки Google.
По информации Reuters, соглашение об использовании облачной инфраструктуры Google было достигнуто параллельно с инвестиционной сделкой. Рыночная стоимость SSI достигла отметки в $32 млрд.
Alphabet, продолжая диверсифицировать свои ИИ-инвестиции, также поддерживает другой проект бывших сотрудников OpenAI — Anthropic. В случае с SSI корпорация видит возможность расширить применение своих процессоров TPU за пределы внутренних нужд компании. Интересно, что SSI преимущественно использует именно решения Google, хотя облачная платформа холдинга сочетает их с продуктами Nvidia.
Стоит сказать, что на конкурентном поле ИИ-разработок Anthropic занимает особое место, комбинируя использование TPU с собственными чипами Amazon Web Services, которая в конце прошлого года предоставила этому стартапу эксклюзивный доступ к своим новейшим вычислительным мощностям. При этом Anthropic продолжает активно использовать TPU, сохраняя партнерские отношения и с Google.
Стратегия Nvidia в сегменте ИИ-инвестиций направлена не только на OpenAI, компания также поддерживает проект xAI, созданный Илоном Маском (Elon Musk), что позволяет технологическому гиганту эффективно развивать различные ветви искусственного интеллекта через сотрудничество с перспективными командами разработчиков.