Стартап SSI Ильи Суцкевера, оцениваемый в $32 млрд, получил финансирование от Nvidia и Alphabet. Google также предоставит ему свои облачные мощности на базе TPU, усилив конкуренцию с Amazon и Microsoft в ИИ-гонке.

Источник изображения: hdhai.com

Технологические гиганты Nvidia и Alphabet сделали стратегические инвестиции в перспективный ИИ-стартап SSI, основанный бывшим ключевым сотрудником OpenAI Ильей Суцкевером. Особенностью сделки стала не только денежная составляющая от Alphabet, но и соглашение о предоставлении стартапу доступа к инновационным вычислительным мощностям на базе процессоров TPU собственной разработки Google.

Telegram-канал Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

По информации Reuters, соглашение об использовании облачной инфраструктуры Google было достигнуто параллельно с инвестиционной сделкой. Рыночная стоимость SSI достигла отметки в $32 млрд.

Alphabet, продолжая диверсифицировать свои ИИ-инвестиции, также поддерживает другой проект бывших сотрудников OpenAI — Anthropic. В случае с SSI корпорация видит возможность расширить применение своих процессоров TPU за пределы внутренних нужд компании. Интересно, что SSI преимущественно использует именно решения Google, хотя облачная платформа холдинга сочетает их с продуктами Nvidia.

Стоит сказать, что на конкурентном поле ИИ-разработок Anthropic занимает особое место, комбинируя использование TPU с собственными чипами Amazon Web Services, которая в конце прошлого года предоставила этому стартапу эксклюзивный доступ к своим новейшим вычислительным мощностям. При этом Anthropic продолжает активно использовать TPU, сохраняя партнерские отношения и с Google.

Стратегия Nvidia в сегменте ИИ-инвестиций направлена не только на OpenAI, компания также поддерживает проект xAI, созданный Илоном Маском (Elon Musk), что позволяет технологическому гиганту эффективно развивать различные ветви искусственного интеллекта через сотрудничество с перспективными командами разработчиков.