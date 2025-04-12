Суд над Meta может определить будущее ИИ и авторского права. Профессора права и издательские ассоциации поддержали авторов, заявляя, что обучение нейросетей на защищённых материалах без разрешения – незаконно.

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Группа американских профессоров, специализирующихся на авторском праве, встала на защиту писателей, подавших в суд на компанию Meta. По их мнению, технологический гигант неправомерно использовал защищённые авторским правом книги для обучения своих моделей искусственного интеллекта Llama.

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В пятницу юристы направили в федеральный суд Сан-Франциско (США) официальный документ в поддержку истцов. В нём они заявили, что позиция Meta, ссылающейся на принцип добросовестного использования (fair use), является чрезмерной. «Компания Meta требует беспрецедентных прав, которые никогда ранее не предоставлялись даже обычным авторам», — говорится в документе.

Ученые утверждают, что использование книг для обучения ИИ не является «трансформативным», так как цель такого использования не отличается от традиционного обучения человека. Более того, Meta создаёт с помощью этих данных продукты, конкурирующие с оригинальными произведениями на тех же рынках, что делает использование явно коммерческим.

Иски против Meta подали такие известные авторы, как Ричард Кадри (Richard Kadrey), Сара Силверман (Sarah Silverman) и Та-Нехиси Коутс (Ta-Nehisi Coates). Они утверждают, что компания не только использовала их книги без разрешения, но и удалила информацию об авторских правах с текстов, чтобы скрыть нарушение.

Поддержку авторам также выразили Международная ассоциация научных и профессиональных издателей, Copyright Alliance и Ассоциация американских издателей. В ответ Meta сослалась на другие экспертные заключения, включая поддержку от группы юристов и правозащитной организации Electronic Frontier Foundation.

Напомним, ранее в апреле судья Винс Чаббрия (Vince Chhabria) разрешил делу продолжиться, хотя и отклонил часть претензий. Он заявил, что обвинения в нарушении авторских прав являются «конкретным ущербом» и что у истцов есть основания утверждать, что Meta намеренно скрывала следы возможного нарушения. На фоне этого дела продолжаются иски против других ИИ-компаний, включая громкий процесс The New York Times против OpenAI.