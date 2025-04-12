Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Gorovic
США могут сократить бюджет NASA на $5 млрд
Новый бюджетный проект угрожает отменой миссий, которые десятилетиями определяли лидерство США в космосе.

                                                               Источник изображения: NASA

Администрация президента Дональда Трампа (Donald Trump) представила проект бюджета на 2026 финансовый год, в котором предусмотрено масштабное сокращение финансирования NASA. Если документ будет принят в нынешнем виде, космическое агентство потеряет около 20% своего текущего бюджета — почти $5 миллиардов.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Основной удар придется по Управлению научных миссий, которое отвечает за исследования в области астрофизики, планетологии и науки о Земле. Научные программы агентства могут лишиться почти половины текущего финансирования, с $7,5 до $3,9 миллиарда.

Согласно проекту, астрофизика потеряет две трети своего бюджета, планетология около 30%, а исследования Земли — более 50%. Под угрозой закрытия оказались сразу несколько крупных проектов, включая космический телескоп имени Нэнси Грейс Роман, который должен был стать аналогом «Хаббла» и «Джеймса Уэбба» и уже полностью собран для запуска в 2027 году.

Также могут быть остановлены миссия по доставке образцов с Марса (Mars Sample Return) и аппарат Davinci для изучения атмосферы Венеры. Кроме того, в случае реализации сокращений возможна ликвидация Центра космических полетов имени Годдарда в штате Мэриленд, где работают до 10 тысяч сотрудников. Хотя ранее исполняющая обязанности администратора NASA Джанет Пэтро (Janet Petro) заявляла, что сообщения о сокращениях не подтверждены, обнародованный документ Passback указывает на обратное. 

Эксперты и законодатели резко осудили инициативу, назвав её катастрофичной для американской космической науки. «Эти программы обеспечили величайшие достижения NASA за последние 25 лет», — подчеркивают аналитики. Также резко раскритиковал инициативу конгрессмен Джордж Уайтсайдс (George Whitesides), бывший глава аппарата NASA в интервью изданию Ars Technica: «Это масштабное сокращение научных программ NASA неприемлемо. Мы предупреждали о возможном урезании бюджета, и теперь это подтвердилось. Я намерен добиваться отмены этих предложений, чтобы не допустить подрыва лидерства США в космосе».

Сейчас проект бюджета находится на стадии обсуждения и должен пройти процесс согласования в Конгрессе. Окончательное решение будет принято после рассмотрения документа в Палате представителей и Сенате, где возможны значительные поправки.

#nasa
Источник: neowin.net
2
Показать комментарии (2)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Американские покупатели придумали хитрость, позволяющую приобретать видеокарты RTX 5000 ниже РРЦ
5
Китайские ученые разработали метод обработки стали, который увеличил ее прочность в 10 000 раз
3
В XDA перечислили 4 неочевидных факта о мониторах с высокой частотой обновления экрана
4
Пользователи Windows 10 и 11 после установки обновления обнаружили в системе пустую папку «inetpub»
3
В Подмосковье демонтируют Рогачевский мост и построят новый 211-метровый объект
+
Ученики Тюменского университета создали перчатку, которая поможет эпилептикам предупредить приступы
2
Samsung Galaxy A55 5G получил обновление безопасности Android
+
E-cores Zen 6 превосходят Intel E-cores по энергопотреблению при 75% IPC от Zen 5
5
МАЗ создал полностью импортозамещённый в рамках союза России и Беларуси электробус
1
Compulab представляет компактный ПК с GeForce RTX 4060 и пассивным охлаждением мощностью до 300 Вт
+
Sony представила беспроводные портативные колонки ULT Field 3 и 5
+
Эталонную AMD Radeon RX 9070 XT разобрали и протестировали
+
В Linux реализована эмуляция RT для запуска Indiana Jones на GPU Polaris, Vega и Navi
+
Боевой робот «Варан» способен доставлять 200 килограммов груза
+
ЕС перечислил Украине 1 миллиард евро доходов от замороженных активов России
2
В России спроектировали дорогу к месторождению лития в Мурманской области за 40 млрд рублей
5
Калининградский янтарный комбинат представил коллекцию украшений, вдохновленную космосом
+
19fortyfive: Серийное производство российского истребителя 5-го поколения Су-75 может быть отложено
26
На Волжской ГЭС завершена модернизация всех 22 гидротурбин
1
Sony представила портативные колонки ULT FIELD 5 и 3 с RGB-подсветкой и усиленным басом
+

Популярные статьи

Вспоминаю старые фильмы ужасов с оригинальными сюжетами (субъективное мнение)
7
Сделал апгрейд ПК и понизил на 25 градусов температуру ЦП
59
Ryzen 5 8400F или Ryzen 5 5600 — какой процессор взять для сборки недорогого игрового ПК в 2025 году
17
Что не так с игровыми видеокартами, и действительно ли NVIDIA много лет водит геймеров за нос
21
Су-57 готовят к управлению тяжелыми ударными дронами в составе нескольких С-70 "Охотник"
3
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce3 "La Révolution trahie"
22
Игры за копейки - геймерские лайфхаки для Steam и Xbox
1
Тестируем i7-10875H + RTX 3060 в игре Control и почему AMD это неразумный выбор для игр
8
Обзор процессорного кулера Ocypus Delta A40 WH ARGB
2
Душевная подборка недооцененных игр — конкурент Counter Strike и пингвины с пушками. Часть первая
+

Сейчас обсуждают

Vetali
08:43
Тут не в НАСА дело, надо просто Маска пропихнуть еще больше.
США могут сократить бюджет NASA на $5 млрд
Константин Б
08:33
Подумаешь пару лет, с кем не бывает
Snapdragon 8 Plus Gen 1 был протестирован в AnTuTu и Geekbench
NuclearMissionJam
08:31
Активация и работа серверов разные вещи. Часто люди собирают игры просто в коллекцию. Не факт при этом, что игры будут работать. До сих пор можно купить коробки Батлборна только ради активации.
Ubisoft заявила, что «прав собственности» на игру The Crew пользователям никто не обещал
Yвесёделерчuk
08:29
1-1 апреля
Москва предложила Вашингтону убрать санкции с "Аэрофлота" и возобновить авиарейсы между странами
inchaos75
08:19
Почему в статье не указан ма-а-а-аленький нюанс - "Также они предоставили фото из коробки The Crew, где указано, что код активации действует до 2099 года."? Т.е. они сейчас закрывают сервера, а какой...
Ubisoft заявила, что «прав собственности» на игру The Crew пользователям никто не обещал
Сергей Анатолич
08:11
Логика железная, на хохлов $350 млрд не жалко, а на НАСА вишь $5 млрд пожалели.
США могут сократить бюджет NASA на $5 млрд
Андрей Левченко
08:05
круто. Только в этом году воды нет в реке для выработки энергии. Осадков зимой было мало.
На Волжской ГЭС завершена модернизация всех 22 гидротурбин
swr5
07:54
А где оговаривается срок аренды? В этом-то вся проблема.
Ubisoft заявила, что «прав собственности» на игру The Crew пользователям никто не обещал
Yвесёделерчuk
07:54
Израиль постоянно использовал дирижабль с радаром на днях проданный в дружественный Азербайджан, внезапно идущий в НАТО. Дирижабль позволяет качественно смотреть за горизонт. С-300 С-400 с большим рад...
Армия США развернет высотные аэростаты для обнаружения стелс-истребителей
Wanderen
07:51
Пихать в комп уровня под ВК 4060, платформу АМ5 на ДДР5 - это выкинуть деньги. В зависимости от приоритета к красным / синим , надо выбирать между связками : Проц 5600 с материнкой на В550 чипсете / и...
Ryzen 5 8400F или Ryzen 5 5600 — какой процессор взять для сборки недорогого игрового ПК в 2025 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем