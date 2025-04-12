Новый бюджетный проект угрожает отменой миссий, которые десятилетиями определяли лидерство США в космосе.

Источник изображения: NASA

Администрация президента Дональда Трампа (Donald Trump) представила проект бюджета на 2026 финансовый год, в котором предусмотрено масштабное сокращение финансирования NASA. Если документ будет принят в нынешнем виде, космическое агентство потеряет около 20% своего текущего бюджета — почти $5 миллиардов.

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Основной удар придется по Управлению научных миссий, которое отвечает за исследования в области астрофизики, планетологии и науки о Земле. Научные программы агентства могут лишиться почти половины текущего финансирования, с $7,5 до $3,9 миллиарда.

Согласно проекту, астрофизика потеряет две трети своего бюджета, планетология около 30%, а исследования Земли — более 50%. Под угрозой закрытия оказались сразу несколько крупных проектов, включая космический телескоп имени Нэнси Грейс Роман, который должен был стать аналогом «Хаббла» и «Джеймса Уэбба» и уже полностью собран для запуска в 2027 году.

Также могут быть остановлены миссия по доставке образцов с Марса (Mars Sample Return) и аппарат Davinci для изучения атмосферы Венеры. Кроме того, в случае реализации сокращений возможна ликвидация Центра космических полетов имени Годдарда в штате Мэриленд, где работают до 10 тысяч сотрудников. Хотя ранее исполняющая обязанности администратора NASA Джанет Пэтро (Janet Petro) заявляла, что сообщения о сокращениях не подтверждены, обнародованный документ Passback указывает на обратное.

Эксперты и законодатели резко осудили инициативу, назвав её катастрофичной для американской космической науки. «Эти программы обеспечили величайшие достижения NASA за последние 25 лет», — подчеркивают аналитики. Также резко раскритиковал инициативу конгрессмен Джордж Уайтсайдс (George Whitesides), бывший глава аппарата NASA в интервью изданию Ars Technica: «Это масштабное сокращение научных программ NASA неприемлемо. Мы предупреждали о возможном урезании бюджета, и теперь это подтвердилось. Я намерен добиваться отмены этих предложений, чтобы не допустить подрыва лидерства США в космосе».

Сейчас проект бюджета находится на стадии обсуждения и должен пройти процесс согласования в Конгрессе. Окончательное решение будет принято после рассмотрения документа в Палате представителей и Сенате, где возможны значительные поправки.