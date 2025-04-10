Компания Nvidia готовит RTX 5060 Ti с 8 и 16 Гбайт памяти. Первые тесты показали, что карта на 14% быстрее прошлого поколения, но уступает флагманам. Узкая шина памяти, проблемы с драйверами и ограниченный VRAM — главные минусы новой карты.

Источник изображения: Nvidia

Благодаря утечке в Geekbench стали известны первые результаты тестов видеокарты Nvidia RTX 5060 Ti в OpenCL и Vulkan. Судя по данным, новинка на архитектуре Blackwell опережает предыдущее поколение (RTX 4060 Ti) на 14%, что примерно соответствует уровню RTX 3070 Ti. Однако эксперты советуют не спешить с выводами, так как ранние драйверы и предрелизные тесты могут искажать реальную производительность, пишет Tom's Hardware.

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Ещё в начале марта известный инсайдер Kopite раскрыл ключевые характеристики RTX 5060 Ti. Карта получит 4 608 CUDA-ядер (на 25% больше, чем у RTX 5060) и память GDDR7, что в теории даёт 30% прирост производительности. Однако объём видеопамяти останется прежним — 8 или 16 Гбайт, а ширина шины — всего 128 бит. Для 16-гигабайтной версии используется clamshell mode, что не решает проблему пропускной способности.

Утечка включает результаты тестирования RTX 5060 Ti 16 Гбайт в связке с процессором AMD Ryzen 7 9800X3D и 32 Гбайт DDR5-6000. В ходе проверки карта разогналась до 2,64 ГГц, но в релизных моделях частоты, скорее всего, будут ниже, что, вообще говоря, характерно для всех Blackwell. Данные Geekbench подтверждают информацию инсайдера, но эксперты напоминают, что финальная производительность может отличаться из-за оптимизации драйверов.

По данным утечки, RTX 5060 Ti демонстрирует 14% прирост в Vulkan по сравнению с RTX 4060 Ti, приближаясь к RTX 3070 Ti. Однако в вычислительных задачах разница незначительна. Архитектура Blackwell предлагает новые технологии вроде многокадровой генерации и сглаживания движения, но критики отмечают, что Nvidia могла бы вместо этого улучшить объём памяти и число шейдеров.

Серия Blackwell уже столкнулась с рядом трудностей. Сырые драйверы, сообщения о перегреве, дефицит и урезанные блоки ROP. Для RTX 5060 Ti количество CUDA-ядер составляет лишь 18,75% от топового GB202 (против 23,6% у RTX 4060 Ti), что вызывает вопросы к масштабируемости архитектуры. Единственное, что остаётся неизвестным, — цена. Ожидается, что Nvidia объявит её в ближайшие дни.

Пока же RTX 5060 Ti выглядит как умеренный апгрейд без революционных изменений, а 14% прирост — это хорошо, но недостаточно, чтобы затмить RTX 3070 Ti или предложить что-то принципиально новое. Всё будет зависеть от финальной цены и оптимизации драйверов. Если Nvidia не предложит выгодное соотношение цена/производительность, геймеры могут предпочесть альтернативы от конкурентов или предыдущее поколение.

Ожидается, что карта поступит в продажу уже 16 апреля, но окончательные выводы стоит делать после полноценных игровых тестов.