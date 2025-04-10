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Gorovic
Глава Intel потерял $5 млн на своих акциях из-за обвала рынка
Падение акций Intel на фоне экономической нестабильности ударило по карману нового генерального директора Лип-Бу Тана. Его инвестиции в компанию в размере $25 млн просели на $5 млн. Также неизвестно, сможет ли компания переломить тренд или это начало нового кризиса.

                                                                 Источник изображения: Intel

В результате резкого снижения стоимости акций Intel, вызванного общим спадом на рынке, генеральный директор компании Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan), по предварительным подсчетам, потерял около $5,28 млн от стоимости своих активов. Когда Тан занял пост главы Intel в марте 2025 года, ему было необходимо приобрести акции компании на сумму $25 млн, чтобы получить право на бонусы в размере почти $68 млн. В тот момент цена одной акции составляла $23,96, что позволило ему приобрести 1 043 406 акций. Однако, на момент подготовки этого материала, котировки Intel упали до $18,90 за акцию и теперь стоимость его пакета теперь составляет менее $20 млн.

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Вероятнее всего, совет директоров обязал Тана совершить покупку акций с целью привязать его финансовые интересы к успехам компании, которые напрямую зависят от его работы в качестве гендиректора. Тем не менее, текущее падение не связано с его управлением, считают эксперты, так как он занимает эту должность всего около месяца. Вместо этого, причиной обвала стал рыночный хаос, вызванный новыми тарифами, из-за которых Intel и другие компании полупроводниковой отрасли достигли рекордных минимумов.

Кто-то может задаваться вопросом, будет ли Тан приобретать дополнительные акции Intel по текущей сниженной цене, или же компания запустит программу обратного выкупа акций, чтобы попытаться переломить негативный тренд. Например, Broadcom недавно объявила о программе buyback на $10 млрд, что способствовало росту ее акций на 3%. Компания объяснила свое решение «уверенностью в своих продуктах и услугах, несмотря на экономическую нестабильность в США».

Однако, маловероятно, что Intel, испытывающая финансовые трудности, последует этому примеру. Финансовое положение компании уже находится в таком состоянии, что ее бывший глава уже выражал «разочарование из-за задержек с выделением финансирования по CHIPS Act». Кроме того, Intel, вероятно, предпочтительнее сосредоточиться на своем техпроцессе 18A, который уже перешел в стадию риск-производства, чем пытаться искусственно поддерживать котировки.

Хотя потеря 5 миллионов долларов может показаться существенной суммой, по оценкам CCN, состояние генерального директора Intel оценивается как минимум в $593,2 млн, поэтому для него это относительно небольшая потеря. Кроме того, все инвесторы в настоящее время наблюдают аналогичное процентное снижение стоимости своих активов.

#intel
Источник: tomshardware.com
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